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Resumen: El proyecto del Metro de la 80 volvió a encender el choque entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional, luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunciara retrasos en los desembolsos comprometidos para la financiación de la megaobra.

‘El Gobierno tiene que cumplir’: Fico presiona por recursos del Metro de la 80

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó nuevas críticas contra el Gobierno Nacional por los retrasos en los desembolsos destinados al proyecto del Metro de la 80, una de las obras de infraestructura más importantes que actualmente se ejecutan en la ciudad.

Según el mandatario, el Gobierno mantiene pendiente un pago cercano a los $412.000 millones correspondientes a vigencias ya pactadas para el desarrollo del sistema.

Durante su intervención, Gutiérrez aseguró que el Metro de la 80 ha tenido que avanzar con recursos propios del Distrito y mediante créditos respaldados por Medellín, mientras se espera la llegada de los giros nacionales.

“El Gobierno Nacional tuvo que haber desembolsado $497 mil millones de pesos y solamente giró cerca de $80 mil millones”, afirmó el alcalde al explicar el déficit financiero que enfrenta actualmente el proyecto.

El mandatario sostuvo que la preocupación no es únicamente política, sino también jurídica y financiera, debido a que los recursos ya hacen parte de acuerdos firmados años atrás.

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“No es un tema de voluntad política, es un tema de que tienen que cumplir la ley”, manifestó. Además, advirtió que, si los desembolsos continúan retrasándose, podría generarse un impacto grave sobre la estabilidad económica de la obra.

Gutiérrez también recordó que situaciones similares ya se habrían presentado con recursos correspondientes a 2024, los cuales, según indicó, terminaron llegando con casi un año de retraso.

Pese al panorama financiero, el Metro de la 80 continúa avanzando en varios frentes de trabajo. Actualmente, el proyecto registra cerca del 50% de ejecución y mantiene intervenciones en puntos estratégicos como el puente de La Iguaná, el viaducto de Caribe y las adecuaciones en San Germán.

Por su parte, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, indicó que existe el compromiso de realizar nuevos desembolsos durante las próximas semanas para garantizar la continuidad del proyecto.

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