¡Recurría a juegos y dinámicas para ocultar las agresiones! Capturan a presunto abusador en Bogotá

Un hombre fue enviado a prisión preventiva tras ser imputado por los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, luego de presuntamente abusar de su hijastra y su sobrina política en el barrio La Victoria, localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación informó que el procesado fue detenido por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), quienes hicieron efectiva una orden judicial en el sur de la ciudad.

Durante la audiencia de imputación, un fiscal adscrito a la Seccional Bogotá le formuló cargos por acceso carnal violento y acto sexual violento, ambas conductas agravadas, los cuales no fueron aceptados por el detenido.

Según las investigaciones, el hombre habría aprovechado su cercanía con las víctimas para inducirlas a distintas prácticas de índole sexual. Para encubrir los abusos, presuntamente recurría a juegos y dinámicas engañosas, con el fin de evitar que las menores contaran lo sucedido a sus familiares o a las autoridades.

El juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra. La Fiscalía sigue recopilando evidencia y testimonios para determinar la extensión de las responsabilidades del procesado.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar cualquier caso de abuso sexual infantil a las líneas de atención especializadas, con el fin de garantizar la protección de los menores y el cumplimiento de la ley.