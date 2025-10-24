Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 22 años en un vagón de TransMilenio, tras evadir a las autoridades y huir por la vía. Al detenido le encontraron un revólver con seis cartuchos y presenta una orden judicial vigente por homicidio, además de antecedentes por hurto y porte ilegal de armas. Fue puesto a disposición de la Fiscalía para responder por los delitos imputados.

¡Huyó por la vía, pero la Policía lo atrapó! Hombre armado y con orden por homicidio detenido en TransMilenio

Un hombre de 22 años fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá en el sistema TransMilenio, luego de que se le encontrara un revólver y se confirmara que tenía una orden judicial vigente por homicidio.

El hecho ocurrió en un vagón del sistema, a la altura de la Avenida Jiménez, durante un operativo de registro y solicitud de antecedentes a los usuarios. Según la teniente coronel Natalia Otálora, oficial de Guarnición Policía Metropolitana de Bogotá, “la patrulla solicitó apoyo a la central de radio para interceptar a este presunto delincuente, quien puso en riesgo su integridad al huir sobre la vía”.

Tras la persecución, los uniformados lograron detener al hombre, a quien le encontraron un revólver con seis cartuchos dentro de una maleta. Además de la posesión del arma, el detenido fue señalado de los delitos de porte, tráfico de armas de fuego y hurto.

Esto le podría interesar: Fingió dar clases de piano y terminó preso por abuso sexual en Bogotá

Ni rápido, ni furioso en @TransMilenio, un hombre intentó escapar por el carril exclusivo pero policías iban más rápido. Con un revólver en su maleta y una orden judicial por homicidio, esta persona pensó que podía huir pero fue capturada en plena Avenida Jiménez. #MisiónCapital pic.twitter.com/gFQSTkGlA7 Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 24, 2025

Al verificar sus antecedentes, las autoridades constataron que el hombre presenta una orden de captura vigente por homicidio, así como anotaciones previas por hurto y porte ilegal de armas. Por este motivo, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos imputados.

La Policía Metropolitana recordó a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier acto delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para activar procesos de investigación y sanción contra los responsables.