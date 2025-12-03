Resumen: Cámaras del 123 de Medellín rastrearon a un ladrón que robó una organeta de la iglesia Nuestra Señora del Rosario en Itagüí y la recuperaron tras un seguimiento que lo llevó hasta un inquilinato del Centro.

Cámaras de seguridad siguieron cada paso al ladrón que robó una organeta de una iglesia en Itagüí

El Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín 123 demostró ser una herramienta fundamental para la seguridad, al ser clave en la recuperación de una organeta que había sido hurtada de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el parque principal de Itagüí. El hecho quedó al descubierto gracias al preciso seguimiento de la red de cámaras de la ciudad.

El operativo comenzó cuando los visualizadores del 123 detectaron al responsable saliendo del templo con el instrumento a cuestas. A partir de ese momento, los operadores iniciaron un seguimiento detallado y en tiempo real de cada uno de los movimientos del sospechoso.

La travesía del ladrón, que quedó completamente registrada en video, fue monitoreada paso a paso.

Los operadores vieron al hombre abordar un taxi con rumbo al Centro de Medellín, descender en un reconocido centro comercial de tecnología donde intentó, sin éxito, vender el instrumento musical. Finalmente, lo vieron ingresar a un inquilinato cercano, donde creyó haber puesto fin a su fuga.

Esta articulación y el preciso seguimiento entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el equipo de visualizadores del 123, que nunca perdieron la ubicación del sospechoso, permitió a las patrullas desplazarse con exactitud hacia el sitio. La organeta fue recuperada y devuelta a la parroquia, para alivio de la comunidad de Itagüí.

Las autoridades de Medellín destacaron la efectividad del sistema 123, que en lo corrido de 2025 ha sido decisivo en la captura de 1.135 personas por el delito de hurto en el Distrito.

