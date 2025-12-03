La angustia por su desaparición lleva más de dos meses: Juan Camilo se esfumó en Manrique

Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Publicado por: SoloDuque

    juan camilo valderrama
    Minuto30.com .- Juan Camilo Valderrama Palacio, un hombre de 41 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de septiembre de 2025 en el barrio Manrique de Medellín. La Fiscalía General de la Nación ha emitido una alerta de búsqueda.

    A pesar de que se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición, Juan Camilo presenta varias señas particulares distintivas. Posee un tatuaje del animal “Mariquita” en el antebrazo derecho y la imagen de un útero en su brazo derecho. Además, tiene cicatrices visibles en la pantorrilla derecha y en la región pectoral izquierda.

    Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Juan Camilo Valderrama Palacio puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


