La angustia por su desaparición lleva más de dos meses: Juan Camilo se esfumó en Manrique

Resumen: Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Juan Camilo Valderrama Palacio puede comunicarse de inmediato
Minuto30.com .- Juan Camilo Valderrama Palacio, un hombre de 41 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 28 de septiembre de 2025 en el barrio Manrique de Medellín. La Fiscalía General de la Nación ha emitido una alerta de búsqueda.
A pesar de que se desconoce la ropa que vestía al momento de su desaparición, Juan Camilo presenta varias señas particulares distintivas. Posee un tatuaje del animal “Mariquita” en el antebrazo derecho y la imagen de un útero en su brazo derecho. Además, tiene cicatrices visibles en la pantorrilla derecha y en la región pectoral izquierda.
Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Juan Camilo Valderrama Palacio puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios