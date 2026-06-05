Resumen: Autoridades recuperaron la totalidad de los $43 millones robados de una vivienda en Rionegro y capturaron a dos presuntos responsables tras una persecución que terminó en Medellín.

No alcanzaron a escapar: capturados con $43 millones robados de una vivienda en Rionegro

Gracias a la rápida reacción de las autoridades y al apoyo de las cámaras de seguridad, fue esclarecido en tiempo récord un hurto en Rionegro que había dejado pérdidas por cerca de $43 millones de pesos. El operativo permitió la captura de dos personas y la recuperación total del dinero robado.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la tercera etapa del barrio El Porvenir, donde varios individuos ingresaron mediante la modalidad de engaño y lograron apoderarse de una caja fuerte que contenía aproximadamente $43 millones en efectivo.

Tras recibir la denuncia de la víctima, unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar y recopilaron información clave sobre las características de los presuntos responsables y el vehículo utilizado para escapar.

De manera paralela, operadores del Centro de Monitoreo y Control (CMC) de Rionegro realizaron el seguimiento de los sospechosos a través de las cámaras de seguridad, logrando identificar el automóvil en el que se movilizaban.

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Con esta información se activó un plan candado y se coordinó una operación conjunta entre las autoridades de Rionegro y Medellín.

Al establecer que el vehículo se dirigía hacia la capital antioqueña, la información fue compartida en tiempo real con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Minutos después, los uniformados interceptaron el automotor y capturaron a dos personas que serían las presuntas responsables del hurto. Durante el procedimiento fue hallada la caja fuerte con la totalidad del dinero reportado como robado.

Además de recuperar los $43 millones, las autoridades incautaron un arma de fuego, proveedores y equipos de comunicación que quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los capturados fueron presentados ante la Fiscalía para avanzar en el respectivo proceso judicial, mientras que el dinero y los demás elementos recuperados fueron entregados a sus propietarios.

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