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Resumen: La Ruta Medellín 2026 generará cierres viales en varios sectores de la ciudad este domingo 7 de junio. Conozca las vías afectadas, horarios y recomendaciones de movilidad.

Ruta Medellín 2026: anuncian cierres viales y restricciones de movilidad este fin de semana

La realización de la Ruta Medellín 2026 traerá importantes modificaciones en la movilidad de la ciudad este fin de semana.

La Secretaría de Movilidad informó que las restricciones comenzarán desde el sábado 6 de junio con el montaje de la infraestructura en Parques del Río y se extenderán hasta la tarde del domingo 7 de junio.

Para las pruebas de ciclismo, correspondientes al gran fondo y medio fondo, los cierres estarán vigentes entre las 5:30 a.m. y las 3:00 p.m. del domingo. Por su parte, las competencias de running en las distancias de 5K, 10K y 15K generarán restricciones entre las 6:30 a.m. y las 9:20 a.m.

Las afectaciones viales se concentrarán en varios corredores estratégicos de la ciudad, incluyendo las glorietas de Bulerías y Exposiciones, ambos sentidos de la avenida La Iguaná y la vía 4.1 hasta el ingreso al corregimiento de San Cristóbal.

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Además, la medida tendrá incidencia en sectores de las comunas La Candelaria, Laureles-Estadio, La América, San Javier, Belén y El Poblado.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, explicó que para garantizar la circulación y orientar a los conductores se dispondrá de 61 agentes de tránsito a lo largo de los recorridos.

“Los cierres impactarán las glorietas de Bulerías y Exposiciones, ambos sentidos de la Iguaná y la vía 4.1 hasta el ingreso a San Cristóbal. Recomendamos planear sus recorridos con antelación, salir con tiempo y atender las indicaciones de nuestros agentes en vía”, indicó el funcionario.

La Ruta Medellín 2026 también contará con una feria comercial gratuita en Plaza Mayor y la participación de deportistas de 14 países, consolidando a la ciudad como un importante destino para el turismo deportivo.

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