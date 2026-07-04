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Resumen: La Alcaldía de La Estrella retiró cambuches y recolectó 14 metros cúbicos de residuos durante un operativo de recuperación del espacio público en el municipio.

¡Adiós a los cambuches! Recuperaron espacio público en La Estrella

La recuperación del espacio público continúa avanzando en el municipio de La Estrella. En un reciente operativo, la alcaldía retiró varias estructuras improvisadas que ocupaban de manera irregular un sector de la localidad, como parte de las acciones para mejorar las condiciones del entorno.

La intervención se desarrolló de manera conjunta con la Policía Nacional e Interaseo, entidades que apoyaron las labores de desmonte de los cambuches y de limpieza del área intervenida.

Durante la jornada, las autoridades recolectaron cerca de 14 metros cúbicos de residuos, permitiendo recuperar el espacio y contribuir a un ambiente más limpio para los habitantes del sector.

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Según informó la Alcaldía, la recuperación del espacio público busca prevenir nuevas ocupaciones irregulares, fortalecer la seguridad y promover una mejor convivencia entre la comunidad.

Estas acciones hacen parte de la estrategia impulsada por el alcalde Carlos Mario Gutiérrez para preservar los espacios comunes del municipio.

La administración municipal señaló que este tipo de operativos continuará realizándose en diferentes zonas de La Estrella, en coordinación con las autoridades competentes, con el propósito de garantizar entornos más seguros, organizados y adecuados para el disfrute de los ciudadanos.

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