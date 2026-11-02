Resumen: La Policía recuperó en la vía La Pintada-Bolombolo un automóvil Nissan que tenía solicitud vigente de la Fiscalía de Cali por hurto. El vehículo fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Recuperan en La Pintada un carro que era buscado por la Fiscalía de Cali por hurto

La Policía recuperó un automóvil que tenía una solicitud vigente por hurto durante un control de tránsito en la vía que comunica a La Pintada con Bolombolo, en el Suroeste antioqueño.

El procedimiento se realizó el viernes 30 de octubre, a las 2:30 de la tarde, en el kilómetro 1+120 de esa vía, en el marco de la estrategia Plan Cosecha 2026, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de prevención, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos.

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Durante el registro a un automóvil de la marca Nissan, los uniformados verificaron sus antecedentes y evidenciaron que el vehículo presentaba una solicitud vigente por parte de la Fiscalía 1 Local, Unidad de Hurtos y Estafas de Cali, por el delito de hurto, relacionado con hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre.

El automotor fue dejado a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

En la fotografía se observa el vehículo recuperado junto a un uniformado y el aviso de «Vehículo recuperado».