Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8

Recuperan en La Pintada un carro que era buscado por la Fiscalía de Cali por hurto

El automóvil tenía una solicitud vigente de la Fiscalía 1 Local de Cali por hurto. Fue hallado en un control de Tránsito en la vía La Pintada con Bolombolo.

Publicado por: SoloDuque

Recuperan en La Pintada un carro que era buscado por la Fiscalía de Cali por hurto
Foto: Policía Nacional
Recuperan en La Pintada un carro que era buscado por la Fiscalía de Cali por hurto

Resumen: La Policía recuperó en la vía La Pintada-Bolombolo un automóvil Nissan que tenía solicitud vigente de la Fiscalía de Cali por hurto. El vehículo fue dejado a disposición de la autoridad competente.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

La Policía recuperó un automóvil que tenía una solicitud vigente por hurto durante un control de tránsito en la vía que comunica a La Pintada con Bolombolo, en el Suroeste antioqueño.

El procedimiento se realizó el viernes 30 de octubre, a las 2:30 de la tarde, en el kilómetro 1+120 de esa vía, en el marco de la estrategia Plan Cosecha 2026, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de prevención, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos.

Lea también: Cayó en la vía Medellín-Bogotá: capturaron a un hombre requerido por la justicia por delito de armas.

Durante el registro a un automóvil de la marca Nissan, los uniformados verificaron sus antecedentes y evidenciaron que el vehículo presentaba una solicitud vigente por parte de la Fiscalía 1 Local, Unidad de Hurtos y Estafas de Cali, por el delito de hurto, relacionado con hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre.

El automotor fue dejado a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.

En la fotografía se observa el vehículo recuperado junto a un uniformado y el aviso de «Vehículo recuperado».

Sigue a Minuto30 en Google Discover Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
Anuncio
Minuto30 TV

¡Cuidando el bolsillo de los antioqueños!

Comentarios

Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.