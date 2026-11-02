Recuperan en La Pintada un carro que era buscado por la Fiscalía de Cali por hurto

Resumen: La Policía recuperó en la vía La Pintada-Bolombolo un automóvil Nissan que tenía solicitud vigente de la Fiscalía de Cali por hurto. El vehículo fue dejado a disposición de la autoridad competente.
La Policía recuperó un automóvil que tenía una solicitud vigente por hurto durante un control de tránsito en la vía que comunica a La Pintada con Bolombolo, en el Suroeste antioqueño.
El procedimiento se realizó el viernes 30 de octubre, a las 2:30 de la tarde, en el kilómetro 1+120 de esa vía, en el marco de la estrategia Plan Cosecha 2026, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban actividades de prevención, control y verificación de antecedentes a personas y vehículos.
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Durante el registro a un automóvil de la marca Nissan, los uniformados verificaron sus antecedentes y evidenciaron que el vehículo presentaba una solicitud vigente por parte de la Fiscalía 1 Local, Unidad de Hurtos y Estafas de Cali, por el delito de hurto, relacionado con hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre.
El automotor fue dejado a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.
En la fotografía se observa el vehículo recuperado junto a un uniformado y el aviso de «Vehículo recuperado».
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