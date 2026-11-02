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Cayó en la vía Medellín-Bogotá: capturaron a un hombre requerido por la justicia por delito de armas

Era requerido por el Juzgado de Ejecución de Penas de Guatapé por el delito de armas. Capturado en un control del kilómetro 5+100 de la vía Medellín-Bogotá.

Publicado por: SoloDuque

Cayó en la vía Medellín-Bogotá: capturaron a un hombre requerido por la justicia por delito de armas
Foto: Policía Nacional
Cayó en la vía Medellín-Bogotá: capturaron a un hombre requerido por la justicia por delito de armas

Resumen: Un hombre requerido por el Juzgado de Ejecución de Penas de Guatapé por fabricación, tráfico y porte de armas fue capturado por orden judicial en un control de Tránsito en El Santuario, cuando se movilizaba en motocicleta por la vía Medellín-Bogotá.

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Un hombre que se movilizaba en motocicleta por la vía Medellín-Bogotá fue capturado por orden judicial en El Santuario, en el Oriente antioqueño, durante controles adelantados el domingo en la mañana.

El procedimiento se presentó hacia las 10:00 de la mañana en el kilómetro 5+100 de la vía Medellín-Bogotá, sector Alto Bonito, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban planes de prevención, control y verificación de antecedentes.

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El hombre, que cubría la ruta Medellín-San Luis, fue abordado por los uniformados y, al verificar sus antecedentes, se estableció que era requerido por el Juzgado de Ejecución de Penas de Guatapé por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El capturado quedó a disposición de esa autoridad judicial.

En la fotografía se observa al capturado, de espaldas, custodiado por dos uniformados de Tránsito junto a un vehículo oficial, en el sector donde fue abordado.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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