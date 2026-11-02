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Recuperan en Gómez Plata una motocicleta Suzuki que era requerida por la Fiscalía por hurto

En Gómez Plata recuperaron una moto Suzuki V-Strom requerida por la Fiscalía 15 Local de Medellín por hurto calificado, tras denuncia de septiembre de 2025.

Publicado por: SoloDuque

Recuperan en Gómez Plata una motocicleta Suzuki que era requerida por la Fiscalía por hurto
Foto: Policía Nacional
Recuperan en Gómez Plata una motocicleta Suzuki que era requerida por la Fiscalía por hurto

Resumen: En Gómez Plata, uniformados de la Policía Nacional recuperaron una motocicleta Suzuki V-Strom 160 que era requerida por la Fiscalía 15 Local de Medellín por hurto calificado, según una denuncia del 29 de septiembre de 2025. El vehículo quedó en proceso para disposición judicial.

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En Gómez Plata, el sábado 31 de octubre de 2026, a las 2:30 de la tarde, uniformados de la Policía Nacional lograron la recuperación de una motocicleta marca Suzuki, línea V-Strom 160, de color blanco, azul y negro, en la carrera 48, vía pública, sector salida hacia Medellín.

Al verificar sus antecedentes, se evidenció que el vehículo era requerido por la Fiscalía 15 Local de Medellín por el delito de hurto calificado, en relación con una denuncia instaurada el 29 de septiembre de 2025.

Lea también: Recuperan en La Pintada un carro que era buscado por la Fiscalía de Cali por hurto.

La motocicleta fue recuperada y se adelantan los procedimientos para dejarla a disposición de la autoridad judicial competente.

En la fotografía se observa la motocicleta recuperada junto a dos uniformados, con el aviso de «Motocicleta recuperada».

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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