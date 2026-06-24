Resumen: La SAE recuperó en Bogotá un predio de 1,8 hectáreas, valorado en más de $32.000 millones, que estuvo ocupado irregularmente durante más de 25 años. El inmueble, vinculado a un antiguo cabecilla del Cartel de Bogotá, será sometido a subasta pública como parte de la estrategia de aprovechamiento legal de bienes administrados por el Estado.

Recuperan en Bogotá gigantesco predio ligado a aliado de Pablo Escobar: vale más de $32.000 millones

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció la recuperación de un predio ubicado en Bogotá, valorado en más de $32.000 millones, que durante más de 25 años permaneció ocupado de manera irregular pese a formar parte de los bienes administrados por el Estado.

De acuerdo con la entidad, el terreno cuenta con una extensión aproximada de 1,8 hectáreas y era utilizado para el funcionamiento de 21 unidades comerciales que desarrollaban distintas actividades económicas sin que existiera un contrato formal ni pagos de arriendo a favor del Estado.

La recuperación del activo representa uno de los recientes avances de la SAE en la gestión de bienes provenientes de procesos de extinción de dominio y vinculados a estructuras del narcotráfico. El inmueble está relacionado con Juan Camilo Zapata Vásquez, señalado por las autoridades como cabecilla del denominado «Cartel de Bogotá» y presunto aliado de las organizaciones criminales lideradas por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha.

Un bien ligado a una histórica red criminal

Según la información suministrada por la entidad, las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron la ocupación de 58 bienes y seis sociedades relacionadas con el entorno familiar de Zapata Vásquez.

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Entre los activos vinculados a este proceso figura también el Castillo Marroquín, considerado uno de los inmuebles más representativos asociados a la historia reciente del narcotráfico en Colombia.

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La SAE explicó que durante años el predio recuperado fue utilizado con fines comerciales a través de diferentes establecimientos y servicios. En el lugar funcionaban canchas sintéticas, locales de comidas rápidas, un fruver y espacios destinados a parqueaderos, actividades que se desarrollaban sin una relación contractual con la entidad administradora.

Será subastado públicamente

Tras culminar el proceso de recuperación, el inmueble fue incorporado a la estrategia comercial de la Sociedad de Activos Especiales y actualmente hace parte de los bienes que serán ofertados mediante subasta pública.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, señaló que este tipo de acciones buscan garantizar que los bienes administrados por el Estado sean utilizados en beneficio de la ciudadanía y no permanezcan bajo ocupaciones irregulares o intereses particulares.

La entidad indicó que el objetivo es promover el aprovechamiento productivo de estos activos, fortalecer la administración transparente de los bienes bajo su custodia y generar valor económico para el patrimonio público.

Con esta recuperación, la SAE busca avanzar en la transformación de bienes provenientes de economías ilícitas hacia mecanismos de uso legal y aprovechamiento institucional, dentro de la estrategia nacional de administración y comercialización de activos recuperados por el Estado.