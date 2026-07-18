Recuperaron 495 computadores robados y capturaron a nueve personas en Tolima

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Resumen: La Policía recuperó 495 computadores recuperados en Tolima, avaluados en más de $3.218 millones, y capturó a nueve personas por receptación.

La Policía Nacional recuperó un cargamento de 495 computadores de escritorio marca ACER, avaluado en aproximadamente $3.218 millones de pesos, y capturó a nueve personas por el delito de receptación en el corregimiento de Chicoral, municipio de El Espinal, Tolima.

La acción fue adelantada por la Dirección de Tránsito y Transporte, con apoyo de unidades de la SIJIN, SIPOL y la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima.

Según las autoridades, las labores investigativas permitieron ubicar el tractocamión en un parqueadero del corregimiento de Chicoral.

De acuerdo con la información oficial, la carga había sido hurtada durante la madrugada del 17 de julio en la vía Ibagué – El Espinal mediante la modalidad conocida como halado. El vehículo cubría la ruta Buenaventura, en el Valle del Cauca, hacia Bogotá.

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Durante el procedimiento fueron recuperados los 495 computadores de escritorio, mercancía tecnológica que había sido reportada como hurtada.

Además de las capturas, las autoridades incautaron un camión y siete teléfonos celulares que quedaron a disposición de las investigaciones.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que continuará con las diligencias judiciales para establecer la responsabilidad de los capturados y esclarecer completamente los hechos relacionados con el hurto de la carga.

La Policía Nacional reiteró su llamado a transportadores y ciudadanos para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la movilidad o el transporte de mercancías en las carreteras del país.

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