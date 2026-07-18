Resumen: Invías aseguró que no existen retrasos en el contrato del Túnel del Toyo y advirtió que aún persisten retos técnicos y financieros para culminar el proyecto.

Nueva polémica por el Túnel del Toyo: Invías asegura que no hay retrasos

El Instituto Nacional de Vías (Invías) aseguró que no existe ningún retraso en el contrato para la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, en medio de la controversia generada por el avance de las obras y la próxima visita del presidente electo Abelardo De La Espriella al proyecto el 20 de julio.

El pronunciamiento se produjo luego de las críticas formuladas por el Gobierno departamental y de las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre la gestión del proyecto.

Según Invías, la instalación de los sistemas de ventilación, iluminación, energía, comunicaciones, protección contra incendios y Sistemas Inteligentes de Transporte solo puede ejecutarse cuando las obras civiles hayan sido finalizadas, certificadas y oficialmente entregadas.

La entidad explicó que actualmente el tramo 1 del Túnel del Toyo, cuya ejecución está a cargo de la Gobernación de Antioquia, registra el 100% de las obras civiles, aunque aún espera la certificación correspondiente.

Entre tanto, el tramo 2 presenta un avance cercano al 80% y todavía requiere trabajos de excavación, por lo que, según Invías, estas labores podrían extenderse incluso después de abril de 2027.

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En su comunicación, el instituto advirtió que instalar anticipadamente los equipos de alta tecnología mientras continúan las obras civiles podría afectar su calibración, comprometer las garantías de fábrica y generar un eventual detrimento patrimonial.

Finalmente, Invías aseguró que el contrato para el montaje de los equipos avanza conforme al cronograma previsto en sus fases preliminares, las cuales incluyen gestión ambiental, predial, social e ingeniería de detalle, indispensables antes de iniciar la instalación de los sistemas que permitirán la operación del túnel.

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