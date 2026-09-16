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    Recuperaron un camión cargado de equipos para eventos en Bello: estaban avaluados en $250 millones

    Un camión y equipos profesionales utilizados para la producción de eventos, fueron recuperados por la Policía.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Recuperaron un camión cargado de equipos para eventos en Bello: estaban avaluados en $250 millones
    Fotos de cortesía/Alcaldía de Bello.
    Recuperaron un camión cargado de equipos para eventos en Bello: estaban avaluados en $250 millones

    Resumen: La Policía recuperó en Bello un camión y equipos para producción de eventos avaluados en aproximadamente $250 millones, que habían sido hurtados.

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    Un camión y varios equipos profesionales destinados a la producción de eventos fueron recuperados por las autoridades en Bello, Antioquia, luego de que fueran reportados como hurtados.

    El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Gabriel, durante las labores de patrullaje, registro e identificación de personas y vehículos que adelantan unidades de la Policía Nacional en diferentes sectores del municipio.

    Durante el operativo, los uniformados ubicaron un camión en el que eran transportados distintos elementos utilizados habitualmente para el montaje y desarrollo de eventos. Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades establecieron que tanto el vehículo como la mercancía habían sido hurtados.

    Entre los elementos encontrados se encontraban consolas, sistemas de sonido, parlantes y equipos de amplificación. También fueron recuperadas estructuras de aluminio, mesas, una máquina de humo y otros implementos empleados para la producción técnica de eventos.

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    La recuperación representa un golpe a la afectación económica generada por esta modalidad de hurto, debido al valor de los elementos que ascienden aproximadamente a $250 millones.

    Las autoridades señalaron que continuarán desarrollando controles en distintos puntos de Bello, con labores de vigilancia, registro e identificación, con el propósito de prevenir hechos delictivos y enfrentar las diferentes modalidades de hurto que se presentan en el municipio.

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