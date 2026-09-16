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    ¡Alerta en colegio de Usme! Familias denuncian presuntos casos de abuso sexual contra tres menores

    Los acudientes bloquearon la avenida Caracas sur para exigir respuestas y acompañamiento de las autoridades.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Escándalo en academia de baile! Denuncian abuso sexual en El Carmen de Viboral
    Foto de archivo.
    ¡Alerta en colegio de Usme! Familias denuncian presuntos casos de abuso sexual contra tres menores

    Resumen: Familias de estudiantes de la Institución Educativa Distrital Diego Montaña Cuéllar, en Usme, denunciaron tres presuntos casos de abuso sexual contra menores y realizaron una protesta con bloqueo en la avenida Caracas sur para exigir respuestas. Según los acudientes, los estudiantes habrían contado lo ocurrido dentro del colegio y fueron llevados a servicios médicos. La Secretaría de Educación y el ICBF informaron sobre la activación de las rutas de atención y de procesos de investigación para esclarecer cada caso.

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    Una manifestación se registró en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, luego de que familiares de estudiantes de la Institución Educativa Distrital Diego Montaña Cuéllar denunciaran tres presuntos casos de abuso sexual que involucrarían a menores de edad del plantel.

    Según lo manifestado por las familias, los tres estudiantes les habrían contado que fueron víctimas de hechos de carácter sexual al interior de la institución. Tras conocer las situaciones, los familiares acudieron con los menores a servicios médicos, de acuerdo con la información recogida por Citytv.

    Posteriormente, padres y acudientes realizaron una protesta con bloqueo en la avenida Caracas sur, para pedir la atención de las autoridades y conocer las actuaciones adelantadas frente a las denuncias.

    Familias esperan respuestas

    Los familiares aseguran que conocieron los hechos hace aproximadamente 15 días y que desde entonces esperan mayor claridad sobre las medidas adoptadas por las autoridades y la institución educativa.

    De acuerdo con su relato, acudieron a los servicios de salud después de identificar señales de alerta en los menores. Allí, según indicaron, se habría activado el Código Blanco, protocolo de atención relacionado con casos de violencia sexual.

    Las tres familias solicitan acompañamiento integral para los estudiantes y mayor información sobre las actuaciones que se adelantan para establecer qué ocurrió.

    Uno de los padres que se refirió al caso, bajo reserva de su identidad, cuestionó la falta de información que, según su versión, han recibido hasta el momento.

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    Secretaría de Educación reportó activación de la ruta

    Ante las denuncias, la Secretaría Distrital de Educación informó que activó de manera inmediata la ruta de Atención Integral correspondiente una vez tuvo conocimiento de la situación.

    La entidad señaló que desde entonces ha brindado acompañamiento permanente a los estudiantes involucrados, sus familias y la institución educativa, mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes.

    ICBF también interviene

    Según informó Citytv, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también comunicó a las familias que había activado una ruta de atención y un proceso de investigación.

    Los acudientes, sin embargo, aseguran que continúan a la espera de información sobre el avance de las actuaciones y las medidas adoptadas frente a las denuncias.

    Mientras se desarrollan las investigaciones, las familias piden que se garantice la atención necesaria para los menores y que se les entregue información clara sobre el proceso.

    Por tratarse de denuncias que involucran a menores de edad, sus identidades y cualquier información que pueda permitir su identificación se mantienen bajo reserva. Las circunstancias de los hechos deberán ser establecidas por las autoridades competentes.

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