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Resumen: La Alcaldía de Medellín ha entregado 397 escenarios deportivos recuperados. Inician obras en El Polvorín y finaliza renovación en Barrio Cristóbal.

¡Una elegancia! Inician obras en El Polvorín y ya han entregado 397 escenarios deportivos recuperados en Medellín

La alcaldía confirmó que, al cierre de la primera semana de mayo, ya son 397 los escenarios deportivos recuperados y modernizados, devolviéndoles la dignidad a los barrios que por años jugaron entre huecos y pantano.

Entre los proyectos más esperados se encuentra la mítica cancha de El Polvorín, en el Doce de Octubre, cuya intervención integral fue adjudicada por más de $3.416 millones de pesos, una inversión que promete transformar la vida de miles de jóvenes del sector que ahora contarán con un espacio de alta competencia.

Por otro lado, en el occidente de la ciudad, la cancha sintética del Barrio Cristóbal está a punto de caramelo. Tras sufrir graves problemas de inestabilidad y deslizamientos, las obras ya superan el 90% de ejecución.

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Allí no solo se construyó un muro de contención de última tecnología para asegurar el terreno, sino que se está instalando una grama sintética con estándares FIFA Basic.

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El balance a la fecha es contundente: 47 canchas sintéticas renovadas, 90 polideportivas, pistas de skate, gimnasios al aire libre y ludotekas ya están al servicio de la gente.

Pero la cosa no para ahí; la alcaldía anunció que en las próximas semanas las cuadrillas de obra se trasladarán a Villa Hermosa y Buenos Aires para intervenir placas de microfútbol y baloncesto.

Con esta apuesta, Medellín no solo mejora la infraestructura, sino que le quita terreno a la delincuencia, ofreciendo espacios seguros, modernos y con «pintura fresca» para que el deporte sea el único protagonista en las calles.

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