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Resumen: La comuna Doce de Octubre, en Medellín, reportó importantes reducciones en delitos como hurto, lesiones personales y robo de vehículos tras operativos y presencia institucional.

Autoridades celebran fuerte caída de delitos en el Doce de Octubre

La comuna Doce de Octubre comenzó a mostrar cambios en materia de seguridad tras varios meses de intervenciones institucionales y operativos en diferentes barrios del sector.

Según las autoridades, los indicadores relacionados con el crimen han presentado reducciones importantes, especialmente en delitos como el hurto y las agresiones personales.

Durante un recorrido realizado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, encabezados por Manuel Villa Mejía, se verificaron las acciones que actualmente se ejecutan en esta zona de la ciudad.

En la jornada participaron líderes comunitarios, comerciantes y habitantes, quienes dialogaron con las autoridades sobre las problemáticas y avances que se han registrado en la comuna.

De acuerdo con el balance entregado, los casos de robo a personas disminuyeron un 33%, mientras que el hurto de motocicletas tuvo una reducción del 66%.

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Además, las denuncias relacionadas con robo de vehículos bajaron un 50%. Otro de los datos que llamó la atención fue la caída del 40% en lesiones personales y la disminución total de delitos sexuales reportados en el periodo analizado.

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Desde la alcaldía señalaron que estos resultados estarían relacionados con el aumento de presencia institucional, controles permanentes y operativos conjuntos con la Policía Nacional en sectores priorizados.

Asimismo, indicaron que el trabajo no solo se ha enfocado en enfrentar el crimen, sino también en recuperar espacios públicos y fortalecer procesos comunitarios.

Las autoridades también destacaron programas sociales dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes de la comuna, buscando prevenir situaciones de violencia y fortalecer entornos seguros dentro de los barrios.

Según explicaron, la estrategia combina acciones operativas con acompañamiento social para intervenir zonas donde anteriormente se presentaban mayores dificultades de convivencia.

Finalmente, la Alcaldía de Medellín anunció que este tipo de recorridos y consejos territoriales continuarán realizándose en otras comunas y corregimientos de la ciudad, como parte de una estrategia orientada a mantener presencia institucional, recuperar sectores afectados por el crimen y fortalecer la relación con la ciudadanía.

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