Resumen: La Alcaldía de Bogotá logró la recuperación de espacio público en Kennedy, retirando 45 toneladas de basura y estructuras ilegales en una operación nocturna.

Así quedó el espacio público de Kennedy después de la recuperación

Un trabajo interinstitucional de la Alcaldía de Bogotá logró una gran recuperación de espacio público en la localidad de Kennedy.

En un operativo nocturno en el barrio Jazmín Occidental, más de 80 miembros de la Policía, el Ejército y secretarías de la alcaldía liberaron 12.000 metros cuadrados que estaban ocupados por cambuches y bodegas de reciclaje informal.

Durante la jornada, que se extendió por cinco horas, fueron retiradas 45 toneladas de residuos sólidos.

Las autoridades advirtieron que la acumulación de basura y las estructuras improvisadas representaban serios riesgos para el ambiente y la salud de los habitantes, especialmente porque se encontraban cerca del canal Cundinamarca.

La intervención en el sector se enmarca en una estrategia de seguridad que busca mitigar los impactos negativos del manejo inadecuado de basuras, especialmente en zonas de influencia del Metro de Bogotá.

La recuperación de espacio público enfrentó un intento de incendio en medio del operativo

La noche de la operación, un grupo de desconocidos intentó incendiar una montaña de residuos para entorpecer la labor de las autoridades, pero el Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad acudió de inmediato y controló las llamas.

A pesar del incidente, el operativo continuó hasta el desmonte total de las estructuras ilegales, con el fin de evitar que vuelvan a ser instaladas.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, reiteró que la recuperación de espacio público continuará en otros sectores de la ciudad y exhortó a los ciudadanos a no permitir la ocupación ilegal, y a los recicladores a realizar su labor en condiciones reguladas.

