¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

El DIM emitió un comunicado oficial alertando a sus hinchas sobre una serie de estafas perpetradas por individuos que se hacen pasar por empleados del club.

La situación más alarmante, de acuerdo con el comunicado, es el uso de menores de edad para conseguir camisetas de los jugadores, las cuales luego son vendidas en redes sociales.

Según el club, han identificado a al menos dos personas que, de forma recurrente, instrumentalizan a niños dentro del estadio.

Estos menores exhiben carteles pidiendo camisetas a los futbolistas, quienes, con la intención de tener un gesto genuino con los pequeños aficionados, les entregan sus prendas.

Sin embargo, el DIM ha descubierto que estas camisetas son posteriormente vendidas en plataformas digitales, utilizando a los niños en prácticas deshonestas.

Además de esta modalidad, el equipo ha recibido denuncias de hinchas que han sido contactados en redes sociales por alguien que se hace pasar por un empleado del club.

Esta persona ofrece supuestos beneficios como la entrada a entrenamientos, la posibilidad de salir a la cancha con los jugadores o conseguir camisetas, solicitando a cambio altas sumas de dinero.

El club manifestó que ya identificó a los presuntos estafadores y tomará acciones legales en su contra.

Adicionalmente, el DIM hizo un llamado a la prudencia y a la verificación de la información, aclarando que nunca solicita dinero a través de cuentas personales o plataformas como Nequi para este tipo de beneficios.

El ‘Poderoso’ agregó que el acceso a estos privilegios se gestiona exclusivamente a través de los canales oficiales.

Los canales son la aplicación DIM Plus, la tienda virtual en tiendadim.com, y la tienda física ubicada en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo del pueblo invitó a todos sus seguidores a denunciar estas actividades fraudulentas.

