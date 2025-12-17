Resumen: Bizcocho, el perro víctima de un brutal caso de maltrato animal en Antioquia, fue adoptado por la Policía tras más de un mes de recuperación médica y emocional.

‘Recibido con caricias y chaleco’: ‘Bizcocho’, el perro que fue brutalmente agredido, ya tiene nuevo hogar

Luego de más de un mes de atención veterinaria especializada y seguimiento permanente, ‘Bizcocho’, el perro que conmovió al país tras ser brutalmente agredido en un hecho de maltrato animal que se hizo viral en redes sociales, inicia una nueva etapa lejos del dolor y la violencia.

El canino quedó oficialmente bajo custodia de la Policía de Antioquia, que asumió su adopción tras superar la fase más crítica de su recuperación.

El caso salió a la luz luego de que circulara un video en el que un hombre atacaba violentamente al animal en hechos ocurridos en jurisdicción del municipio de Bolívar, Antioquia. Durante semanas se creyó que el perro había muerto debido a la sevicia del ataque. Sin embargo, las autoridades confirmaron posteriormente que el animal seguía con vida y lograron ubicarlo para iniciar su proceso de recuperación.

La atención médica fue liderada por un equipo especializado de la Clínica Veterinaria de la Uniremington, considerada una de las unidades más capacitadas del país en ciencias forenses animales.

Según los especialistas, ‘Bizcocho’ ingresó con un politrauma severo, con compromiso del sistema nervioso central, una condición que ponía en riesgo su vida y abría la posibilidad de secuelas neurológicas permanentes.

Contra todo pronóstico, el perro respondió de manera favorable al tratamiento clínico. No obstante, los médicos confirmaron que el mayor desafío ahora es el impacto emocional derivado del maltrato extremo sufrido.

Por esta razón, ‘Bizcocho’ continuará bajo un proceso de rehabilitación etológica, enfocado en la superación del miedo, el estrés y la ansiedad.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, recibió oficialmente la custodia del animal y confirmó que su nuevo hogar será el comando del Departamento, donde contará con supervisión constante y un entorno controlado para su adaptación.

Allí no estará solo: compartirá espacio con ‘Teddy’, otro perro institucional que ayudará a su proceso de socialización.

El presunto agresor, Fernando Alonso Oviedo Sánchez, enfrenta un proceso penal por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la integridad física de un animal, en modalidad agravada, un caso que se ha convertido en referente nacional en la lucha contra el maltrato animal, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley Ángel.

La historia de ‘Bizcocho’ no borra el horror vivido, pero sí deja un mensaje claro: la violencia contra los animales no queda impune y la recuperación es posible con compromiso institucional y social.

