Resumen: Ante la falta de acuerdo entre gremios empresariales y sindicatos, el Gobierno Nacional fijará el salario mínimo para 2026 por decreto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el aumento será cercano al 11 %, lo que ubicará el salario básico en $1.580.085 y el ingreso total, sumando el auxilio de transporte, en aproximadamente $1.800.085 pesos, decisión que busca proteger el poder adquisitivo frente a las propuestas distantes presentadas en la mesa de negociación.

¡Pilas! Esto es lo que subiría el salario mínimo en 2026: gobierno ya dio cifra de cuánto piensan aumentarlo

Tras semanas de negociaciones fallidas en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se ha confirmado que el incremento del salario mínimo para el año 2026 será establecido vía decreto presidencial. Las distantes posturas entre los gremios empresariales y las centrales obreras impidieron llegar a un consenso, dejando la decisión final en manos del Ejecutivo.

El anuncio del Gobierno

La noticia fue anticipada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien entregó las cifras que baraja la Casa de Nariño para el próximo año. Según el alto funcionario, el Gobierno Nacional busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con un incremento significativo, superior a la inflación proyectada.

En ese orden de ideas, el Gobierno evalúa un aumento cercano al 11 %, lo que dejaría el nuevo salario en 1.580.085 pesos sin auxilio de transporte y quedaría en total en 1.800.085 pesos con auxilio de transporte.

El fracaso de la negociación

La decisión de firmar por decreto llega luego de que las partes no lograran un punto medio:

Los Trabajadores: Las centrales obreras mantuvieron una postura firme exigiendo un aumento superior, argumentando el alto costo de vida y la necesidad de recuperar la capacidad de gasto de los hogares colombianos.

Los Empresarios: Por su parte, los gremios de la producción presentaron propuestas más austeras, advirtiendo que un alza desmedida podría afectar la generación de empleo formal y golpear la estructura de costos de las pequeñas y medianas empresas.

Se espera que el decreto oficial sea firmado por el Presidente de la República antes del 30 de diciembre, oficializando estas cifras que regirán a partir del 1 de enero de 2026.