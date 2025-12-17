Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pilas! Esto es lo que subiría el salario mínimo en 2026: gobierno ya dio cifra de cuánto piensan aumentarlo

    El salario mínimo no subiría lo que quieren los gremios de trabajadores, pero según Armando Benedetti, la cifra si es alta.

    Publicado por: Julian Medina

    ¿Se imagina que le llegue todo eso? Este sería el salario mínimo para 2026; subiría más de 500.000 pesos
    Archivo.
    ¡Pilas! Esto es lo que subiría el salario mínimo en 2026: gobierno ya dio cifra de cuánto piensan aumentarlo

    Resumen: Ante la falta de acuerdo entre gremios empresariales y sindicatos, el Gobierno Nacional fijará el salario mínimo para 2026 por decreto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el aumento será cercano al 11 %, lo que ubicará el salario básico en $1.580.085 y el ingreso total, sumando el auxilio de transporte, en aproximadamente $1.800.085 pesos, decisión que busca proteger el poder adquisitivo frente a las propuestas distantes presentadas en la mesa de negociación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Tras semanas de negociaciones fallidas en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, se ha confirmado que el incremento del salario mínimo para el año 2026 será establecido vía decreto presidencial. Las distantes posturas entre los gremios empresariales y las centrales obreras impidieron llegar a un consenso, dejando la decisión final en manos del Ejecutivo.

    El anuncio del Gobierno

    La noticia fue anticipada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien entregó las cifras que baraja la Casa de Nariño para el próximo año. Según el alto funcionario, el Gobierno Nacional busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con un incremento significativo, superior a la inflación proyectada.

    Le puede interesar: Presunto fletero dado de baja en El Poblado cuando iba a atracar a «El gury»: el conductor de la moto huyó

    En ese orden de ideas, el Gobierno evalúa un aumento cercano al 11 %, lo que dejaría el nuevo salario en 1.580.085 pesos sin auxilio de transporte y quedaría en total en 1.800.085 pesos con auxilio de transporte.

    El fracaso de la negociación

    La decisión de firmar por decreto llega luego de que las partes no lograran un punto medio:

    Los Trabajadores: Las centrales obreras mantuvieron una postura firme exigiendo un aumento superior, argumentando el alto costo de vida y la necesidad de recuperar la capacidad de gasto de los hogares colombianos.

    Los Empresarios: Por su parte, los gremios de la producción presentaron propuestas más austeras, advirtiendo que un alza desmedida podría afectar la generación de empleo formal y golpear la estructura de costos de las pequeñas y medianas empresas.

    Se espera que el decreto oficial sea firmado por el Presidente de la República antes del 30 de diciembre, oficializando estas cifras que regirán a partir del 1 de enero de 2026.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.