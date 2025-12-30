Recuperación ambiental en Medellín: 104 quebradas intervenidas y miles de toneladas de residuos retirados

Resumen: Medellín ejecutó durante el último año acciones de mantenimiento y recuperación en quebradas, cerros tutelares y zonas estratégicas, con intervenciones en 104 puntos críticos, retiro de miles de metros cúbicos de sedimentos y residuos, conservación de más de 3.000 hectáreas, compra de predios ambientales y programas orientados a la protección del agua y la biodiversidad.

Durante el último año, la Administración Distrital desarrolló intervenciones en la red hídrica y en zonas ambientales estratégicas de la ciudad, con acciones enfocadas en el mantenimiento de quebradas, la protección de la biodiversidad y la gestión del recurso hídrico.

En el componente de red hídrica, se realizaron trabajos en 104 puntos críticos, equivalentes a 4.256 metros, donde fueron retirados 10.916 metros cúbicos de sedimentos y 2.155 metros cúbicos de residuos. Adicionalmente, Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá suscribieron un convenio cercano a 60.000 millones de pesos para ejecutar 21 proyectos, con el objetivo de intervenir y mantener aproximadamente 197 puntos prioritarios en diferentes sectores de la ciudad.

De manera complementaria, el equipo de guardaquebradas llevó a cabo labores de limpieza en 1.000 puntos de 59 quebradas, adelantó procesos de sensibilización ambiental con 26.272 personas y realizó intervenciones paisajísticas en 134.647 metros cuadrados de zonas de retiro. Estas actividades permitieron la vinculación de más de 120 personas en empleos asociados a labores ambientales.

En materia de biodiversidad, la Alcaldía reportó 45.000 registros de especies en el Sistema de Información Biológica de Colombia y la elaboración de más de 100 fichas de especies amenazadas. También se realizaron monitoreos en cerros tutelares y corredores verdes, así como la restauración de 2,2 hectáreas y el mantenimiento de 57.000 metros lineales de senderos, junto con procesos de investigación científica.

En cuanto a infraestructura verde, el Plan de Renaturalización contempla corredores verdes, ecoparques de quebradas y restauración forestal. En este marco, el Distrito ha adquirido 114 predios, que suman 3.112 hectáreas en zonas estratégicas de los corregimientos. Durante el último año se compraron 106 predios, de los cuales 15 hectáreas han sido reforestadas tras encontrarse previamente en uso de pastos.

Por otro lado, el programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos registra 49 acuerdos históricos, a los que se suman 16 acuerdos nuevos en 2025 y una proyección de ocho adicionales, para un total estimado de 73 acuerdos. Estos convenios cubren 1.003 hectáreas protegidas y representan una inversión de 7.604 millones de pesos.

Estas acciones hacen parte de las estrategias de gestión ambiental que se desarrollan en la ciudad y están orientadas al manejo del agua, la conservación de ecosistemas y la intervención de zonas de importancia ambiental en la ciudad.