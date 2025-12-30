Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: 2.340 estudiantes más ingresaron a programas de extraedad en Medellín durante 2025. 845 jóvenes se graduaron en un año con modelos flexibles. Alcaldía invirtió $1.500 millones y proyecta ampliar oferta en 2026.

De la deserción a la graduación: 845 jóvenes terminaron bachillerato gracias a modelo flexible en Medellín

La accesibilidad en la educación sigue consolidándose en Medellín para que más jóvenes puedan culminar sus estudios y construir proyectos de vida.

Durante 2025, la ciudad registró un aumento significativo de 2.340 estudiantes que ingresaron a programas diseñados para atender la extraedad, es decir, aquellos casos en los que la edad es más alta que la habitual para cursar un grado determinado.

Los estudiantes fueron atendidos por medio de estrategias que fortalecen la oferta de Modelos Flexibles, que les permiten avanzar más rápido y con métodos ajustados a sus necesidades.

Cerca de 12.000 estudiantes recibieron acompañamiento pedagógico y socioemocional durante el año, lo que permitió que 845 jóvenes terminaran su bachillerato en un solo año, y muchos de ellos continúan ahora su camino hacia la educación superior.

Brújula y Aceleración del Aprendizaje: estrategias clave

Brújula y Aceleración del Aprendizaje son dos de las estrategias del modelo flexible y están enfocadas especialmente en básica primaria para ayudar a fortalecer competencias y avanzar de grado mediante actividades dinámicas y acompañamiento constante.

Este año, 5.071 estudiantes se beneficiaron con visitas de apoyo pedagógico, orientación en metodologías activas y seguimiento en sus procesos de aprendizaje.

Uno de los logros más significativos fue la implementación del Modelo Pensar 3, gracias al cual 845 jóvenes se graduaron de educación media, muchos de ellos en riesgo de abandonar la escuela. Para apoyar este proceso, la Alcaldía de Medellín invirtió $1.500 millones en textos escolares, formación docente, acompañamiento socioemocional, simulacros Saber y visitas de seguimiento a los 34 grupos del programa.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Educación para jóvenes en el sistema penal

En articulación con el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), la Secretaría de Educación acompañó a jóvenes con y sin privación de libertad para garantizar su permanencia educativa.

Esto incluyó la cualificación de docentes del Centro de Internamiento Preventivo y el Centro de Atención Especializado, trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y acciones preventivas con la Secretaría de Paz y Derechos Humanos.

Lea también: En Millonarios se morían por él y apenas llegó a Nacional dijo que llegó al equipo más grande del país

Para 2026, la Alcaldía proyecta cualificar a 300 maestros adicionales, ampliar la oferta hasta los ciclos de educación media, aumentar la matrícula en al menos 2.000 estudiantes más y fortalecer los procesos pedagógicos, socioemocionales y territoriales.

El balance de 2025 evidencia que los modelos educativos flexibles son una herramienta eficaz para reducir el rezago escolar y garantizar que ningún joven quede por fuera del sistema educativo debido a su edad o situación particular.

Más noticias de Medellín