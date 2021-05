Rectores de ocho universidades de Antioquia se suman al llamado de diálogo

Rectores de ocho universidades de Antioquia envían carta al Gobernador encargado Luis Fernando Suárez, en la que se suman al llamado de diálogo en el marco del Paro nacional.

En el documento manifiestan que apoyan el llamado al diálogo social, abierto y plural, «agregaríamos que es el momento, como siempre lo ha sido, de cultivar la democracia y la no violencia en beneficio de todos. Es hora de escucharnos, pues la fuerza de los argumentos no es tan poderosa si solo encuentra oídos sordos. No podemos negar el clamor por el cambio, pero se hace necesario el diálogo respetuoso para construir juntos el camino que lo haga posible», expresaron.

La carta firmada por el Rector Corporación Universitaria Lasallista, el Rector Universidad de Antioquia, el Rector Universidad EIA, el Vicerrector Universidad Nacional de Colombia, el Rector Universidad Pontificia Bolivariana (Sede Medellín), el Rector Universidad de Medellín, la Rectora Universidad EAFIT y el Rector Universidad CES; Da a entender la disponibilidad de las instituciones de educación superior a acompañar y a participar en esta conversación urgente con los ciudadanos.