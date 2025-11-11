Resumen: El actor santandereano Jhon Freddy Martínez (39 años) falleció el 8 de noviembre en un trágico accidente de motocicleta en el sector Los Troncos de Piedecuesta, Santander. Según reportes y material audiovisual, el accidente ocurrió cuando, al parecer, cruzó un semáforo en rojo, siendo impactado por una camioneta. Era reconocido por su trabajo en producciones como "La Pequeña Manhattan" y "Luis Tercero".

Recordado actor murió en accidente de tránsito: se pasó un semáforo en rojo y lo atropellaron

El mundo de la actuación colombiana se encuentra de luto tras el trágico fallecimiento del actor Jhon Freddy Martínez en un accidente de tránsito. El artista, de 39 años, perdió la vida el pasado 8 de noviembre en el municipio de Piedecuesta, cuando regresaba a su residencia en Bucaramanga.

La crudeza del siniestro quedó registrada en video. Según los reportes preliminares, la tragedia sobrevino cuando Martínez, quien se movilizaba en una motocicleta de placa ALM 94C, al parecer cruzó un semáforo en rojo, siendo impactado de frente por una camioneta blanca que circulaba correctamente.

La violencia de la colisión proyectó al motociclista, quien fue trasladado de inmediato a la Clínica Piedecuesta. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, su deceso fue confirmado poco después de su ingreso.

Jhon Freddy Martínez era un actor muy querido en la región. Su talento se consolidó en el teatro callejero de la Academia Dasvian y en producciones regionales como «Ni un paso atrás» (Canal TRO) y «Proyecto final». A nivel nacional, era reconocido por su participación en la serie «La Pequeña Manhattan» y su labor como asistente de producción en la película «Luis Tercero (La Contrabanda)».

