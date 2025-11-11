¿Había un charquito? Aparatosa caída de reina en pasarela quedó en video

Resumen: Un momento de tensión se vivió durante el certamen Miss Tierra 2025 cuando la representante de Ucrania, Mariia Zheliaskova, sufrió una aparatosa caída

Minuto30.com .- Un momento de tensión se vivió durante el certamen Miss Tierra 2025 cuando la representante de Ucrania, Mariia Zheliaskova, sufrió una aparatosa caída mientras desfilaba en el escenario. El incidente, que quedó registrado en video.

Justo cuando el presentador destacaba que la concursante estaba «llamando la atención en la pasarela» y recaudando fondos para los militares, Zheliaskova sufrió un mal paso que la hizo caer de lado, provocando una exclamación de preocupación entre los asistentes.

Al parecer el piso estaba mojado, porque cuando se incorpora vuelve a tambalear, sin embargo logra superar el bache y sin perder la compostura, continuó su camino, un acto de resiliencia que fue reconocido con un fuerte aplauso por parte del público.

