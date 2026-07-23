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    ¡Se desplomó al bajarse del taxi! Gringo murió en Bello y nadie sabe qué le pasó

    El fatal incidente se desencadenó al momento de regresar a la vivienda de una amiga con la que se estaba quedando el gringo

    Publicado por: SoloDuque

    El ciudadano norteamericano había llego al país el 17 de julio y estaba de voistia donde una amiga en Bello
    El ciudadano norteamericano había llego al país el 17 de julio y estaba de voistia donde una amiga en Bello. Foto Cortesía
    ¡Se desplomó al bajarse del taxi! Gringo murió en Bello y nadie sabe qué le pasó

    Resumen: Allegados a la víctima indicaron a las autoridades que el hoy occiso sufría de padecimientos de salud previos y tomaba medicamentos recetados. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer las causas exactas del fallecimiento.

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    Minuto30.com .- Un trágico desenlace tuvo la visita de un ciudadano estadounidense al norte del Valle de Aburrá. El hombre, de 64 años de edad, falleció de manera repentina luego de sufrir un aparente percance de salud en plena vía pública, un hecho que causó conmoción entre los residentes del sector.

    De acuerdo con el reporte preliminar, el extranjero había ingresado a Colombia el pasado viernes 17 de julio y se encontraba hospedado en el apartamento de una mujer conocida suya en el municipio de Bello.

    El último paseo y el angustioso rescate vecinal

    La tragedia ocurrió el martes 21 de julio. Según los testimonios recolectados, el hombre y su anfitriona decidieron salir del apartamento por primera vez desde su llegada para dar un paseo por el parque de la localidad.

    El fatal incidente se desencadenó al momento de regresar a la vivienda. La cronología de los hechos, relatada por los testigos, detalla los momentos de angustia:

    El colapso: Justo cuando se bajaba del vehículo de servicio público en el que se transportaban, el estadounidense se desplomó súbitamente frente a la mirada de su acompañante y transeúntes.

    Solidaridad ciudadana: Ante la emergencia, varios vecinos del sector acudieron rápidamente para auxiliarlo, logrando cargarlo y subirlo hasta el apartamento donde se hospedaba.

    Ayuda médica: Los habitantes del lugar alertaron de inmediato a los servicios de emergencia; la ambulancia con los paramédicos tardó aproximadamente media hora en llegar.

    El deceso: Al ingresar a la vivienda para brindarle los primeros auxilios, el personal médico confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

    Allegados a la víctima indicaron a las autoridades que el hoy occiso sufría de padecimientos de salud previos y tomaba medicamentos recetados. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para establecer las causas exactas del fallecimiento.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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