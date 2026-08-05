Resumen: Bogotá alcanzó un récord en acceso a educación superior y completó 236 comedores escolares para fortalecer la permanencia estudiantil.

Bogotá rompe récord: más de la mitad de sus bachilleres ya ingresan a la educación superior

Bogotá presentó dos importantes avances en materia educativa al registrar el mayor porcentaje de bachilleres que ingresan directamente a la educación superior y completar 236 comedores escolares en la red oficial, una estrategia con la que busca fortalecer la permanencia de los estudiantes en las aulas y reducir la deserción escolar.

El balance fue dado a conocer por la alcaldía de Bogotá durante la conmemoración de los 488 años de la capital. Según el Distrito, el 56,2% de los estudiantes que se graduaron de bachillerato en 2025 inició de manera inmediata estudios técnicos, tecnológicos o universitarios, la cifra más alta registrada desde que existe esta medición y el mayor crecimiento alcanzado por la ciudad en los últimos nueve años.

De acuerdo con la Alcaldía, 1.750 jóvenes más accedieron a programas de educación superior frente a la cohorte del año anterior, resultado que atribuye al fortalecimiento de iniciativas de acceso y financiación como el programa Jóvenes a la E, que ya supera las 21.300 becas y apoyos entregados a estudiantes de la capital.

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Como parte de la estrategia para mejorar las condiciones de permanencia en el sistema educativo, la alcaldía también inauguró el comedor escolar número 236 en el colegio Jaime Hernando Garzón Forero, ubicado en la localidad de Kennedy.

El espacio, que comenzó a operar el pasado 22 de julio, beneficia diariamente a 1.310 estudiantes de jornada única, desde primera infancia hasta educación media, con complementos alimentarios y almuerzos preparados dentro de la institución.

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Los principales beneficiarios pertenecen a los barrios Britalia, El Carmelo, Villa Nelly y Las Margaritas, quienes ahora cuentan con un servicio de alimentación caliente durante su jornada académica.

La Secretaría de Educación explicó que esta infraestructura hace parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0, orientada a mejorar el bienestar estudiantil y aliviar parte de los gastos de alimentación de las familias.

Con estos resultados, Bogotá busca consolidar una política educativa enfocada en ampliar el acceso a la educación superior, fortalecer la permanencia escolar y ofrecer mejores oportunidades para que niñas, niños y jóvenes desarrollen sus proyectos de vida.

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