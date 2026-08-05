Resumen: Estados Unidos confirmó una delegación de alto nivel para asistir a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto en Cali.

Estados Unidos enviará poderosa delegación a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, contará con la presencia de una delegación de alto nivel de Estados Unidos y representantes de varios países, en una ceremonia que marcará el inicio del nuevo Gobierno colombiano.

El traslado del acto protocolario a la capital del Valle del Cauca fue aprobado por el Congreso, luego de la solicitud presentada por el presidente electo para realizar la investidura fuera de Bogotá, rompiendo con la tradición de que este evento se lleve a cabo en el Capitolio Nacional.

La representación estadounidense estará encabezada por Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, acompañado por Hugo Guevara, encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Colombia, y Steve Witkoff, asistente del presidente y enviado especial para misiones de paz.

También asistirán Kristine Blanche, Bernie Moreno, senador de origen colombiano; el congresista Mario Díaz-Balart; Sara Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance Cole, administrador de la DEA; Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente; Viviana Bovo, asesora para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y Kris Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan.

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La nutrida delegación refleja el interés de Washington en fortalecer las relaciones bilaterales y acompañar el inicio de la nueva administración colombiana, especialmente en temas relacionados con la cooperación en seguridad, justicia y lucha contra el narcotráfico.

Además de la presencia de Estados Unidos, la posesión presidencial contará con la asistencia del rey Felipe VI de España y de los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Chile, así como de la presidenta de Costa Rica, el primer ministro de Curaçao y una delegación oficial de Honduras.

Las autoridades nacionales y locales mantienen un amplio dispositivo de seguridad en Cali para garantizar el desarrollo de la ceremonia, que reunirá a mandatarios, diplomáticos e invitados especiales de distintos países y marcará el inicio oficial del mandato de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia.

La lista de invitados a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Colombia 🇨🇴: Estados Unidos confirma una delegación de alto nivel para acompañar la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. La representación estadounidense incluye figuras clave… — Juan Esteban Silva (@juanestebansr) August 5, 2026

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