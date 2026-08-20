Medellín plantea acelerar la reconstrucción tras terremoto con recursos empresariales

Resumen: Medellín propone ampliar Obras por Impuestos para acelerar la reconstrucción tras el terremoto con recursos de empresas públicas y privadas.

La reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto podría contar con una nueva fuente de financiación si avanza la propuesta planteada por Medellín y Antioquia al Gobierno Nacional para ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó este jueves 20 de agosto que la iniciativa fue discutida durante la reunión que sostuvo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Abelardo de la Espriella, en la que se abordaron alternativas para acelerar la recuperación de los territorios afectados.

La propuesta busca que empresas públicas y privadas puedan destinar parte de los recursos que deben pagar por impuesto de renta a proyectos prioritarios de reconstrucción. Vivienda, educación, salud, vías y servicios públicos estarían entre los sectores que podrían beneficiarse.

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Para implementar esta alternativa sería necesaria una reglamentación excepcional, teniendo en cuenta la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional. En ella tendrían que definirse las zonas beneficiadas, la vigencia del mecanismo, los proyectos que podrían financiarse y las condiciones para su ejecución y seguimiento.

Gutiérrez puso como ejemplo a Empresas Públicas de Medellín (EPM), que anualmente paga cerca de $1 billón en impuesto de renta. Según explicó, bajo las condiciones que establezca la Nación, una ampliación del mecanismo permitiría movilizar alrededor de $500.000 millones de esta empresa para proyectos de reconstrucción.

La intención es que empresas públicas y privadas de diferentes regiones del país puedan participar y aportar recursos a iniciativas priorizadas en los territorios golpeados por la emergencia.

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Medellín y Antioquia también plantearon estudiar alternativas para que recursos asociados a tributos como el predial y el impuesto de Industria y Comercio puedan contribuir a la reconstrucción, bajo las condiciones que determine el Gobierno Nacional.

Otro de los planteamientos consiste en crear un mecanismo financiero transparente, como una fiducia, que permita administrar y hacer seguimiento a las donaciones realizadas por ciudadanos, empresas y gobiernos extranjeros, garantizando la trazabilidad de los recursos.

Mientras avanzan estas propuestas, Medellín mantiene el apoyo operativo. Desde el terremoto, la ciudad ha enviado 81 expertos, entre bomberos e ingenieros, a las zonas afectadas.

Además, 123 personas se postularon a una convocatoria realizada junto con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI) y Camacol. De este grupo, 22 ingenieros fueron seleccionados y viajarán este viernes 21 de agosto al Eje Cafetero para apoyar las labores de reconstrucción.

Gutiérrez aseguró que Medellín continuará acompañando el proceso y llamó nuevamente a la ciudadanía y al sector privado a mantener las donaciones para las comunidades afectadas.

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