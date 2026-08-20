Resumen: Jhonny Rivera puso una de sus fincas en Pereira a disposición de un grupo de adultos mayores afectados por el terremoto del 10 de agosto. Mientras el cantante permanece en Estados Unidos, su mamá, María Mabel Valencia, se encarga de acompañarlos y brindarles alojamiento, como parte de las acciones de solidaridad de la familia frente a la emergencia.

¡Abrió las puertas de su finca! Jhonny Rivera recibió a abuelitos afectados por el terremoto

La emergencia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto continúa generando muestras de solidaridad en Pereira. Esta vez, un grupo de adultos mayores que resultó afectado por el sismo encontró un lugar donde permanecer gracias a una iniciativa de la familia del cantante de música popular Jhonny Rivera.

Los adultos mayores fueron trasladados hasta una de las fincas del artista en Pereira, donde actualmente reciben alojamiento. La ayuda se conoció a través de las redes sociales de Rivera, quien compartió imágenes de las personas que llegaron al lugar y de la atención que están recibiendo.

El cantante se encuentra actualmente en Estados Unidos junto a su esposa, Jenny López, por lo que su mamá, María Mabel Valencia, quedó al frente de esta labor y es quien acompaña a los adultos mayores durante su permanencia en la propiedad.

La familia Rivera se sumó a la atención de los damnificados

La llegada de estas personas se da en medio de las diferentes acciones de ayuda que se han puesto en marcha en Pereira tras el terremoto. El artista ya había mostrado en sus redes sociales su interés en apoyar a quienes resultaron afectados por la emergencia.

De hecho, Rivera y Jenny López han participado en iniciativas de recolección de donaciones para las personas damnificadas. También han dispuesto espacios relacionados con sus negocios para apoyar las labores de ayuda.

En esta ocasión, la colaboración tomó otra forma: poner a disposición la finca para que un grupo de adultos mayores pueda contar con un lugar donde permanecer.

La encargada de recibirlos fue María Mabel Valencia, quien compartió un mensaje de bienvenida después de la llegada del grupo.

“Hoy los tenemos con nosotros en la finca, gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Esta es una forma maravillosa de poder ayudar, gracias Jhonny y a Jenny, quienes han estado muy pendientes de que todo salga muy bien. Espero que se amañen con nosotros”, dijo la mamá del cantante.

Los adultos mayores llegaron en un bus

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el grupo llegó a la finca de Rivera en un bus. Desde allí, la familia del artista comenzó a brindarles alojamiento y acompañamiento.

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La situación se presenta después de los daños ocasionados por el terremoto del 10 de agosto, que tuvo una magnitud de 7,4, según la actualización del Servicio Geológico Colombiano, y cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó. El movimiento fue sentido con fuerza en diferentes departamentos, entre ellos Risaralda.

Pereira fue una de las ciudades afectadas por la emergencia. En los días posteriores al sismo, Rivera también mostró las consecuencias que el movimiento dejó en su propia propiedad, donde varios objetos terminaron en el suelo y se registraron daños materiales. Una de sus tías recibió un golpe por la caída de un mueble, aunque no sufrió heridas de gravedad.

Ahora, ese mismo espacio que también sufrió las consecuencias del terremoto está siendo utilizado temporalmente para recibir a personas afectadas.

Una ayuda que se suma a otras iniciativas

La decisión de alojar a los adultos mayores hace parte de las acciones solidarias que el cantante y su familia han desarrollado desde los primeros días de la emergencia.

Además de esta iniciativa, Rivera y su esposa habilitaron el Hotel La Rivera, ubicado en Pereira, para recibir donaciones y apoyar a personas afectadas y organismos que participan en la atención de la emergencia.

De esta manera, la finca del cantante se convirtió en otro punto de apoyo para quienes enfrentan las consecuencias del terremoto, esta vez con alojamiento para un grupo de adultos mayores que llegó al lugar acompañado por la familia de Rivera.