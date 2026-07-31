¡Profes, estudiantes y directivos, ojo pues! Abren inscripciones para el Reconocimiento Ser Mejor 2026

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Resumen: El Reconocimiento Ser Mejor abrió su convocatoria 2026 en Medellín y entregará más de $1.000 millones en incentivos para destacar proyectos educativos.

El Reconocimiento Ser Mejor abrió oficialmente su convocatoria 2026 en Medellín con el propósito de destacar las experiencias, proyectos e iniciativas que vienen transformando la educación en la ciudad. En esta edición, la Alcaldía destinará más de $1.000 millones en incentivos para reconocer el trabajo de docentes, estudiantes, directivos, instituciones educativas y agentes del sector.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 21 de agosto. Durante este periodo, los interesados podrán inscribir propuestas relacionadas con innovación pedagógica, liderazgo, investigación escolar, inclusión, sostenibilidad, convivencia, habilidades digitales y proyectos que generen impacto positivo en las comunidades educativas.

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La convocatoria contempla categorías dirigidas a maestros, estudiantes, directivos docentes, jefes de núcleo, instituciones educativas y entidades de educación inicial.

Además, busca visibilizar iniciativas que fortalezcan la participación, el liderazgo estudiantil y la construcción de proyectos de vida, entre otros aspectos que contribuyen al fortalecimiento del sistema educativo de Medellín.

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El subsecretario de la Prestación del Servicio Educativo, Jorge Iván Ríos Rivera, invitó a la comunidad educativa a participar y destacó que este reconocimiento representa una oportunidad para dar a conocer el trabajo que diariamente realizan docentes y estudiantes desde las aulas para impulsar procesos de transformación en los territorios.

Por su parte, la directora de Buen Comienzo, Diana María Carmona Henao, resaltó que, gracias a la alianza con la Secretaría de Educación, en esta edición también podrán participar organizaciones sociales que desarrollan procesos de atención integral en centros y jardines infantiles, ampliando así el alcance del galardón.

En la edición 2025, el Reconocimiento Ser Mejor recibió 608 postulaciones, distinguió 33 iniciativas y entregó más de $800 millones en estímulos. Para este año, la alcaldía incrementó los recursos y espera seguir impulsando una cultura de innovación, colaboración y mejoramiento continuo en los colegios y espacios educativos de Medellín.

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