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    ¡Quedaron como nuevas! Así quedaron las escaleras de la Comuna 13 tras el mantenimiento

    La intervención en las escaleras eléctricas de la comuna 13 ya concluyó y promete transformar la movilidad en el sector.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Quedaron como nuevas! Así quedaron las escaleras de la Comuna 13 tras el mantenimiento

    Resumen: Finalizó el mantenimiento integral de las escaleras eléctricas de la comuna 13 en Medellín. La obra beneficia a 12.000 residentes y al flujo turístico del sector.

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    La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Movilidad, concluyó con éxito los trabajos de mantenimiento integral en las escaleras eléctricas de la comuna 13.

    Se trata de la primera intervención completa de esta magnitud que recibe el sistema desde que inició operaciones en diciembre de 2011, una obra que transformó la accesibilidad en la subregión occidental del distrito.

    Las labores beneficiarán de forma directa a más de 12.000 ciudadanos del sector que transitan a diario para desplazarse hacia sus hogares, colegios y puestos de trabajo.

    Asimismo, la renovación garantiza la seguridad de cerca de dos millones de visitantes que acuden cada año a este punto icónico. Según el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, el plan se desarrolló para preservar el bienestar de los residentes y responder a las exigencias operativas del turismo nacional e internacional.

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    El proceso técnico se ejecutó en tres fases consecutivas que incluyeron el mantenimiento de los motorreductores, el cerramiento estructural de los costados y la revisión exhaustiva de los tramos mecánicos para su limpieza general.

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    De igual forma, los operarios reemplazaron 350 escalones de concreto deteriorados, mejorando la firmeza de la superficie y evitando riesgos de movilidad para peatones y turistas en la ladera.

    Durante el año 2025, el sistema de escaleras registró la llegada de 1.981.579 visitantes, cifra integrada por 1.029.732 extranjeros y 951.847 viajeros colombianos.

    Con la culminación de estas obras, la alcaldía busca prolongar la vida útil de las escaleras y consolidar el sector como referente urbano y cultural de la capital antioqueña.

    ¡Quedaron como nuevas! Así quedaron las escaleras de la Comuna 13 tras el mantenimiento

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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