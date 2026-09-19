Resumen: Tras confirmar recientemente su separación tras varios años juntos, J Balvin reapareció en redes sociales este 19 de septiembre para dedicarle un emotivo mensaje de cumpleaños a Valentina Ferrer. A través de Instagram, el cantante colombiano celebró los 33 años de la modelo argentina, elogió sus cualidades como persona y le agradeció por su hijo en común, Río. Con esta publicación, el artista dejó en claro que, pese a tomar caminos separados y mantener en privado los motivos de la ruptura, ambos conservan una relación fundamentada en el respeto, el afecto y el compromiso compartido de co-parentar a su hijo con amor.

¡Queda uno tieso! J Balvin rompió el silencio y escribió un hermoso mensaje a Valentina Ferrer, su ya expareja

Apenas tres días después de que la modelo argentina Valentina Ferrer confirmara el fin de su relación de varios años con J Balvin, el artista colombiano reapareció en sus redes sociales este sábado 19 de septiembre. Lejos de avivar polémicas, el cantante aprovechó el cumpleaños número 33 de su expareja para dedicarle un afectuoso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Balvin compartió una galería que incluía fotos de la infancia de la modelo, imágenes recientes y una instantánea junto a Río, el hijo de ambos, vistiendo la camiseta de la selección argentina. En el texto que acompañó la publicación, el intérprete destacó las cualidades personales de Ferrer y su admiración hacia ella.

“Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte”, escribió el cantante.

En su dedicatoria, J Balvin también hizo un especial énfasis en la maternidad de la argentina y le agradeció por la familia que formaron: “Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”.

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Para finalizar, el artista demostró el cariño y respeto que aún mantienen al desearle lo mejor en su día: “Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son. Y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

Una separación en buenos términos

El mensaje del colombiano surge poco después de que Ferrer utilizara sus historias de Instagram para anunciar que habían decidido tomar «caminos separados». En su comunicado, la modelo explicó que fue una decisión tomada de manera conjunta desde el respeto y el amor, con el objetivo de hacer lo mejor para su familia.

Ferrer fue clara al afirmar que su pequeño hijo continuará siendo el foco principal de sus vidas: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Hasta el momento, ninguno de los dos famosos ha dado explicaciones sobre los motivos específicos que detonaron el final de su romance. En su lugar, han preferido manejar el proceso con discreción, solicitando la comprensión de sus seguidores y demostrando que la crianza compartida de su hijo será un pilar fundamental en esta nueva etapa.

¡Queda uno tieso! J Balvin rompió el silencio y escribió un hermoso mensaje a Valentina Ferrer, su ya expareja