Resumen: Suben la recompensa a más de $600 millones por alias ‘Primo Gay’, cabecilla de disidencias en Antioquia.

Suben recompensa por ‘Primo Gay’: más de $600 millones por uno de los más buscados

El incremento de la recompensa por la captura de alias ‘Primo Gay’ volvió a poner en el foco a uno de los hombres más buscados del país.

Se trata de Néider Yesid Uñates López, señalado como uno de los principales cabecillas de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, con injerencia en el norte de Antioquia.

El Ministerio de Defensa confirmó que la recompensa asciende hasta los $640 millones por información que permita su ubicación y captura. La decisión responde, según las autoridades, a su presunta participación en múltiples hechos violentos recientes y su rol estratégico dentro de la organización ilegal.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el hombre tendría más de una década de trayectoria criminal y estaría vinculado al menos a una docena de acciones delictivas desde mediados de 2025.

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Entre los delitos que se le atribuyen figuran homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal y ataques con explosivos, incluyendo el uso de drones.

Las investigaciones también indican que alias “Primo Gay” tendría influencia en zonas rurales del municipio de Briceño, donde se han registrado recientes hechos de violencia contra la población civil y la Fuerza Pública. En ese territorio, según información oficial, operan además otras estructuras armadas ilegales, lo que ha intensificado la presencia militar.

El aumento de la recompensa se da en medio de una escalada de acciones ofensivas por parte del Estado para debilitar las finanzas y operaciones de estos grupos. Las autoridades han reiterado que no hay suspensión de operaciones y que continuarán las acciones bajo el marco constitucional y el respeto por los derechos humanos.

Con este nuevo anuncio, el Gobierno busca incentivar la colaboración ciudadana para lograr la captura de uno de los actores clave en la dinámica de violencia en el departamento de Antioquia.

Neider Yesid Uñates López, alias ‘Primo Gay’ tercer cabecilla de la Estructura 36 de la facción de alias ‘Calarcá’ cuenta con una trayectoria criminal de más de 10 años. Es señalado como dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal,… pic.twitter.com/vgEZIFr6G2 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 19, 2026

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