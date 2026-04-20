¡Casi nos peina!: Apophis, el asteroide, nos «rozará» a unos 32.000 kilómetros de distancia: alístate

Resumen: Como un objeto tan colosal rara vez se acerca tanto a nuestro vecindario, la comunidad científica está frotándose las manos

Si ya estabas armando el búnker para el fin del mundo, puedes ir desarmándolo. La NASA ha confirmado que el próximo 13 de abril de 2029, el famoso asteroide Apophis pasará a “saludar” a la Tierra, pero sin ninguna intención de estrellarse contra nosotros. ¡Puro espectáculo astronómico y cero tragedias!

Los datos más curiosos de esta visita de alto calibre

¡Casi nos peina!: Apophis pasará a unos 32.000 kilómetros de nuestra superficie. Para que te hagas una idea, eso es mucho más cerquita que los satélites que nos dan la señal de televisión o el internet.

Un maní tamaño XL: Con 340 metros de diámetro promedio y unos 450 metros de largo, esta roca tiene las dimensiones de la mismísima Torre Eiffel (o de un campo de fútbol americano). Lo más gracioso es que, según los expertos, tiene toda la pinta de ser un cacahuete o maní gigante de dos lóbulos.

Show en primera fila: Lo mejor del asunto es que no vas a necesitar un telescopio de la NASA para verlo. En varias regiones del hemisferio oriental, el asteroide será completamente visible a simple vista, claro está, si las nubes no deciden arruinar la fiesta.

La NASA alista a su “paparazzi” espacial

Como un objeto tan colosal rara vez se acerca tanto a nuestro vecindario, la comunidad científica está frotándose las manos. La agencia espacial ya le ajustó el GPS a su nave OSIRIS-REx (ahora rebautizada con mucho estilo como OSIRIS-APEX) y la mandó a perseguir a Apophis. La misión es alcanzarlo justo después de que nos sobrevuele en 2029 para chismosear de cerca y estudiar de qué está hecho este “fósil” de nuestro sistema solar primitivo.

Así que ya lo sabes, marca la fecha en el calendario y prepárate para disfrutar del evento sin pánico. ¡El universo invita la función!