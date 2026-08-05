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    ¡Antioquia se blinda! Ofrecen hasta $50 millones para evitar ataques durante la posesión presidencial

    Antioquia activa un plan especial de seguridad para blindar el departamento durante la posesión presidencial.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El Día de la Madre dejó menos asesinatos en Antioquia, según la Policía
    Foto de cortesía.
    ¡Antioquia se blinda! Ofrecen hasta $50 millones para evitar ataques durante la posesión presidencial

    Resumen: Antioquia activó un plan especial de seguridad por la posesión presidencial y ofrece hasta $50 millones por información que evite atentados.

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    La Gobernación de Antioquia activó un plan especial de seguridad para prevenir posibles alteraciones del orden público antes, durante y después de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

    La estrategia, que se desarrolla de manera conjunta con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, incluye un mayor despliegue de la Fuerza Pública y una recompensa de hasta $50 millones de pesos por información que permita evitar atentados o hechos violentos.

    Según informó la Gobernación, el operativo busca garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y proteger la infraestructura crítica del departamento durante la jornada de cambio de mando presidencial.

    Como parte del dispositivo, las autoridades reforzarán la vigilancia en aeropuertos, terminales de transporte, sedes gubernamentales y redes de energía, considerados puntos estratégicos para la seguridad del territorio.

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    Además, se realizarán labores de inteligencia y monitoreo permanente de redes sociales y fuentes abiertas con el propósito de detectar oportunamente posibles convocatorias o acciones que puedan derivar en alteraciones del orden público.

    La Gobernación también confirmó que desde el pasado 1 de agosto permanece activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, desde donde se coordinan las acciones de vigilancia y respuesta de las diferentes autoridades en las nueve subregiones de Antioquia.

    Como medida preventiva, durante los consejos de seguridad realizados en los municipios, el Gobierno departamental invitó a los alcaldes a evaluar la adopción de restricciones temporales, entre ellas limitaciones al parrillero en motocicleta, controles a la venta y consumo de licor, así como cierres viales, dependiendo de las condiciones de convivencia y riesgo de cada localidad.

    Por otra parte, la Gobernación confirmó que el gobernador Andrés Julián Rendón asistirá el próximo 7 de agosto a la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, en Cali.

    Según la administración departamental, el mandatario representará a Antioquia en el acto oficial con la expectativa de fortalecer las relaciones entre el Gobierno Nacional y las regiones.

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