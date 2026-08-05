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    ITM presenta informe de gestión a la Fundación Fraternidad con cifras récord en cobertura e innovación

    El ITM presentó su informe de gestión a la Fundación Fraternidad con récord de 28.148 estudiantes y grandes avances en investigación.

    Publicado por: Julian Medina

    ITM presenta informe de gestión a la Fundación Fraternidad con cifras récord en cobertura e innovación
    Cortesía.
    ITM presenta informe de gestión a la Fundación Fraternidad con cifras récord en cobertura e innovación

    Resumen: La Institución Universitaria ITM presentó su informe de gestión a la Fundación Fraternidad Medellín, destacando una cifra récord de 28.148 estudiantes matriculados y un impresionante crecimiento del 1.059 % en su cobertura regional. En la rendición de cuentas se resaltaron además importantes avances en bienestar e innovación, como el incremento del 785 % en los beneficiarios del Restaurante Universitario (alcanzando a más de 6.200 jóvenes), la consecución del 67 % de las patentes históricas de la institución durante la actual administración y la ejecución de diversas obras de remodelación y mantenimiento en el Campus Fraternidad.

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    La Institución Universitaria ITM presentó su más reciente informe de gestión ante los directivos de la Fundación Fraternidad Medellín, destacando hitos históricos en cobertura educativa, fortalecimiento regional, bienestar estudiantil e innovación científica.

    Bajo el liderazgo del rector Alejandro Villa Gómez, la institución adscrita al Distrito de Medellín expuso los avances alcanzados en el marco de su plan de desarrollo, consolidándose como una de las instituciones de educación superior públicas con mayor impacto social en la región.

    Cifras récord en matrícula y expansión regional

    Durante la socialización del informe, el ITM resaltó la consolidación de su población estudiantil, alcanzando una matrícula de 28.148 estudiantes. Uno de los logros más significativos ha sido el impulso a la estrategia de regionalización, la cual registró un crecimiento del 1.059 % en la presencia en las subregiones de Antioquia, pasando de 68 alumnos en 2023 a 788 estudiantes matriculados en nueve subregiones del departamento.

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    Bienestar estudiantil e innovación con sentido social

    El informe también evidenció avances decisivos en las estrategias de permanencia académica:

    Restaurante Universitario: Registró un incremento del 785 % en su capacidad de atención, pasando de 708 beneficiarios en 2022 a más de 6.200 estudiantes atendidos, garantizando condiciones de nutrición y bienestar integral para la comunidad académica.

    Liderazgo en patentes: En el ámbito de la investigación, el ITM logró que el 67 % de las 21 patentes obtenidas a lo largo de toda su historia institucional fueran gestionadas y aprobadas en la presente administración. Entre los desarrollos científicos destacan proyectos con un alto componente de impacto social, como prótesis en 3D y tecnologías antisísmicas.

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    Inversión en infraestructura en el Campus Fraternidad

    A la par de los indicadores académicos, la institución presentó las intervenciones realizadas en la infraestructura física de la sede Fraternidad. Entre las obras ejecutadas destacan:

    Mantenimiento integral y adecuaciones en la cúpula del icónico Observatorio Astronómico.

    Obras de impermeabilización en terrazas y mejoras estructurales.

    Remodelación de zonas deportivas y del acceso principal para garantizar espacios accesibles, cómodos y seguros.

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    Con la entrega de este balance, la Institución Universitaria ITM y la Fundación Fraternidad Medellín reafirman su alianza estratégica para continuar promoviendo el acceso democrático a la educación superior pública de alta calidad y transformando las realidades sociales de miles de jóvenes en Medellín y Antioquia.

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    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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