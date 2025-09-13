Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Gobernación de Antioquia ofrece $10 millones por información de cinco alias del frente 36 tras el ataque terrorista que derribó una torre de energía en Medellín.

Revelan los alias del frente 36 de las disidencias implicados en las explosiones en Loreto

Las autoridades en Antioquia intensifican las investigaciones para dar con los responsables del reciente ataque con explosivos en Medellín, atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC.

El hecho, ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector de Loreto, al oriente de la ciudad, dejó en el suelo una torre de energía de alta tensión tras la activación de explosivos.

El atentado, según las primeras hipótesis, fue una retaliación por la muerte de alias Guillermino y alias Román, cabecillas de esta estructura armada, en un operativo en el municipio de Campamento, Antioquia.

En la zona, unidades antiexplosivos hallaron una bandera del frente 36 y desactivaron al menos seis artefactos más, evitando un daño mayor en la infraestructura eléctrica y en la comunidad cercana.

Como parte de las acciones de seguimiento, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reveló los alias de cinco presuntos integrantes de la red urbana vinculada al ataque: ‘Chily’, ‘Jonathan’, ‘Maluco’, ‘Machín’ y ‘Coste’.

Lea también: Operativo sorpresa: Cornare pilló casas con guacamayas y loras encerradas en El Peñol y Guatapé

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades ofrecen hasta $10 millones de recompensa por información que permita establecer plenamente sus identidades y facilitar su captura.

Rendón, a través de su cuenta en X, hizo un llamado directo a la ciudadanía: “Antioqueños, estos son los bandidos del frente 36 al mando de Calarcá, que estarían detrás de la amenaza terrorista en Medellín. Con el apoyo de la Alcaldía ofrecemos recompensa por su identificación y judicialización”.

Tras el atentado, un consejo extraordinario de seguridad determinó el despliegue de 480 uniformados de fuerzas especiales urbanas para reforzar la vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

Más noticias de Medellín