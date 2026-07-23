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Resumen: La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, joven de 21 años que desapareció cuando tenía ocho meses de embarazo y fue hallada sin vida días después. Mientras la Fiscalía y la Policía avanzan en las investigaciones, la familia continúa exigiendo justicia y respuestas sobre el paradero de la bebé que esperaba, un aspecto que sigue siendo materia de investigación.

¡Recompensa millonaria! Alcaldía de Cali ofrece $50 millones para esclarecer el crimen de María Camila Potosí

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí continúa en Cali. En medio de la conmoción que ha generado el caso, el alcalde Alejandro Eder anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar a los responsables del crimen de la joven, quien desapareció cuando tenía ocho meses de embarazo.

El mandatario indicó que, además del incentivo económico, dio instrucciones para agilizar las labores de las autoridades y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Alcalde de Cali anunció recompensa para impulsar las investigaciones

El anuncio fue realizado por Alejandro Eder a través de sus canales oficiales, donde lamentó el asesinato de la joven y expresó su solidaridad con la familia.

«Lamentamos profundamente esta pérdida que hoy enluta a su familia y a sus seres queridos, y les expresamos toda nuestra solidaridad».

El alcalde explicó que la recompensa busca incentivar la colaboración ciudadana y obtener información que permita esclarecer el caso.

«He dado la instrucción a las autoridades de actuar de manera inmediata y acelerar la investigación. Además, hemos dispuesto una recompensa de hasta $50 millones por información que contribuya a esclarecer este caso».

El mandatario también reiteró que espera resultados concretos en las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Policía.

«Es una situación muy triste en nuestra ciudad. Es otro acto de violencia contra la mujer, un acto de violencia contra María Camila y su bebé. Queremos expresar toda nuestra solidaridad con su familia y pedirle a todos los caleños que los acompañen con sus oraciones».

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Asimismo, agregó:

«Estamos ofreciendo 50 millones de pesos por información que nos permita dar con los responsables de este delito atroz. La Fiscalía y la Policía vienen avanzando en la investigación y esperamos muy rápidamente poder tener resultados capturando a los responsables».

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El caso sigue causando conmoción en Cali

María Camila Potosí había sido reportada como desaparecida el pasado 16 de julio. Cuatro días después, las autoridades hallaron su cuerpo en inmediaciones del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, al sur de la capital vallecaucana.

En las últimas horas, el caso tomó un nuevo rumbo luego de que familiares de la joven aseguraran que en Medicina Legal les informaron que la bebé que esperaba no estaba en su vientre al momento de la necropsia.

Hasta el momento, esa información no ha sido confirmada oficialmente por Medicina Legal y las autoridades mantienen reserva sobre varios aspectos del proceso.

Familiares exigen respuestas y piden justicia

Mientras avanzan las diligencias judiciales, los familiares de María Camila han cuestionado la atención que, según afirman, recibieron durante los primeros días de búsqueda tras su desaparición.

Frente a esas críticas, el alcalde manifestó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si los procedimientos se realizaron conforme a los protocolos establecidos.

También indicó que la información relacionada con una mujer que, de acuerdo con la familia, habría acompañado a María Camila antes de desaparecer hace parte de la investigación reservada que adelantan la Fiscalía y la Policía Nacional, por lo que evitó entregar mayores detalles.

Entretanto, familiares, amigos y habitantes del sector Alto Polvorines realizaron una marcha para exigir justicia. Vestidos de blanco y con globos, pancartas y mensajes en memoria de la joven, recorrieron las calles para pedir que el crimen sea esclarecido y continúe la búsqueda de la bebé, cuyo paradero sigue siendo motivo de incertidumbre para sus seres queridos.

Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan y señalaron que cualquier información suministrada por la ciudadanía podría ser clave para identificar y capturar a los responsables del crimen.