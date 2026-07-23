Resumen: La investigación por el asesinato de María Camila Potosí dio un nuevo giro luego de que Medicina Legal confirmara que el bebé que esperaba no estaba en su vientre. Mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer el crimen y ubicar a la recién nacida, la familia mantiene la esperanza de encontrarla con vida y pidió apoyo para dar con su paradero.

Caso María Camila Potosí: Medicina Legal confirmó que el bebé no estaba en el vientre de la joven asesinada

La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses y fue encontrada sin vida en el sur de Cali, tomó un nuevo rumbo luego de que sus familiares revelaran la información que, según indicaron, recibieron en Medicina Legal sobre los resultados de la necropsia.

De acuerdo con lo manifestado por la familia y a la información divulgada por Noticias RCN, los exámenes forenses establecieron que el bebé que esperaba la joven no se encontraba en su vientre al momento del hallazgo del cuerpo. Este resultado intensificó la búsqueda de la recién nacida y las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La familia mantiene la esperanza de encontrar a la bebé

Alba Rubí Gómez, madre de María Camila, contó que inicialmente creyó que el embarazo seguía intacto cuando vio por primera vez el cuerpo de su hija. Sin embargo, explicó que fue durante la diligencia en Medicina Legal cuando recibió la noticia.

«Cuando la vi, ella tenía su barriguita intacta. Yo pensé que la bebé estaba ahí. Pero ayer, en Medicina Legal, nos informaron que no la tenía en su vientre».

Tras conocer esa información, la mujer aseguró que mantiene la esperanza de encontrar con vida a su nieta e hizo un llamado a quien pueda tenerla.

«Le pido a la persona que la tenga que se toque el corazón y me la devuelva con vida. Es lo único que me queda de mi hija».

En otra declaración entregada a Noticias RCN, reiteró su solicitud de apoyo para continuar con la búsqueda.

«Con este llamado para pedir colaboración y seguir ya de ahora en adelante en la lucha, con esta fe, esperanza que tengo que mi bebé puede estar viva para encontrarla, que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan».

Así avanzan las investigaciones

María Camila desapareció el pasado 16 de julio. Esa mañana asistió a una cita médica relacionada con su embarazo y luego regresó a la vivienda donde permanecía temporalmente, en el barrio Meléndez.

Horas después volvió a salir en una motocicleta conducida por la misma mujer que la había transportado anteriormente. Antes de hacerlo, envió un mensaje a su cuñada en el que explicó el motivo de su salida.

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«Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy».

Ese fue el último contacto que tuvo con su familia. Cámaras de seguridad registraron el momento en que abordó nuevamente la motocicleta hacia las 4:13 de la tarde. Desde entonces no volvió a ser vista con vida.

Días después, su cuerpo fue hallado a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera. El informe preliminar indicó que presentaba múltiples heridas con arma cortopunzante y signos de tortura.

La Fiscalía y la Policía continúan revisando grabaciones de cámaras de seguridad, recopilando testimonios y recolectando elementos de prueba para reconstruir los hechos, identificar a los responsables del homicidio y establecer el paradero de la recién nacida.

Personería pidió acelerar las investigaciones

Tras conocerse los resultados de la necropsia, la Personería Distrital de Santiago de Cali manifestó su preocupación por el caso y solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con la mayor celeridad posible en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y ubicar a la bebé.

Desde la Personería Distrital de Santiago de Cali expresamos nuestra profunda preocupación por la información conocida directamente por sus familiares, tras los resultados de la necropsia practicada a María Camila Potosí, la cual evidenció que la bebé que esperaba no se… pic.twitter.com/0yvYYaxHkq — Personería de Cali (@personeriacali) July 23, 2026

Asimismo, invitó a la ciudadanía a suministrar cualquier información que pueda contribuir al caso a través de los canales oficiales, al recordar que cada minuto cuenta. El organismo también reiteró la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso efectivo a la justicia frente a las violencias basadas en género.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el paradero de la recién nacida y mantienen abiertas las líneas de investigación para esclarecer el crimen de María Camila Potosí.