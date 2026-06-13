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    Ofrecen recompensa por el encapuchado que lanzó explosivo cerca de Univalle

    Hasta $100 millones de recompensa ofrecen para capturar al encapuchado que lanzó un explosivo cerca de Univalle.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Ofrecen recompensa por el encapuchado que lanzó explosivo cerca de Univalle
    Captura del video de redes sociales.
    Ofrecen recompensa por el encapuchado que lanzó explosivo cerca de Univalle

    Resumen: La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta $100 millones para identificar y capturar al responsable de lanzar un explosivo cerca de la Universidad del Valle.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien suministre información que permita identificar y capturar al responsable de lanzar un artefacto explosivo en inmediaciones de la Universidad del Valle.

    La medida fue confirmada por el alcalde Alejandro Eder tras los disturbios registrados cerca del campus universitario, donde un encapuchado habría lanzado una papabomba que impactó un vehículo particular en el que se movilizaban una niña de tres años y su abuela.

    Según las autoridades, el ataque ocurrió en medio de los desórdenes que alteraron la tranquilidad del sector.

    El mandatario calificó el hecho como un acto de extrema gravedad y aseguró que la recompensa busca acelerar la ubicación y judicialización del responsable.

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    «Esto no es una protesta pacífica. Es un acto terrorista y quienes lo cometen deben responder ante la justicia. En Cali defenderemos la vida, el orden y la tranquilidad de todos», manifestó Eder.

    El alcalde también recordó que recientemente fue capturado un encapuchado señalado de participar en actos vandálicos contra una estación del sistema MIO, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para seguir colaborando con las autoridades a través de información que permita esclarecer este nuevo caso.

    Por su parte, las directivas de la Universidad del Valle rechazaron lo ocurrido y condenaron el uso de explosivos en los alrededores de la institución, al considerar que este tipo de acciones ponen en peligro la integridad de estudiantes, trabajadores y comunidad en general.

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