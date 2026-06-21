Estados Unidos felicita a Abelardo de la Espriella: Marco Rubio proyecta trabajo conjunto con la Administración Trump

Minuto30.com .- El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este domingo haberse comunicado directamente con Abelardo de la Espriella para extenderle una felicitación oficial tras confirmarse su victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

El mensaje, emitido a través de sus canales oficiales, marca el primer acercamiento de alto nivel por parte de la Casa Blanca con el nuevo gobierno electo y establece las prioridades de la agenda bilateral que buscará impulsar la Administración Trump.

Prioridades de la agenda bilateral

En su declaración, el Secretario Rubio delineó tres ejes fundamentales de cooperación en los que Washington espera trabajar de manera estrecha con la entrante administración colombiana:

Seguridad regional: Avanzar en estrategias conjuntas para garantizar la estabilidad y combatir las amenazas en el hemisferio.

Control migratorio: Una de las principales prioridades para el gobierno estadounidense será coordinar esfuerzos para poner fin a la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos.

Lazos económicos: Fortalecer las relaciones comerciales y el desarrollo económico mutuo entre ambas naciones.

La declaración oficial

A través de su cuenta de la red social X (@SecRubio), el alto funcionario estadounidense expresó:

«Acabo de hablar con el Presidente Electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA para felicitarlo por su victoria electoral. La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos. Los mejores días de Colombia están por venir».

Este pronunciamiento internacional consolida el respaldo diplomático inicial hacia el presidente electo, delineando un panorama de fuerte alineación con las políticas de Washington para los próximos años.

Mensaje de Marco Rubio