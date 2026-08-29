Búsqueda de Michelle Dayana en Buriticá: anuncian recompensa de $50 millones

Resumen: Gobernación de Antioquia ofrece recompensa de $50 millones de pesos para hallar a Michelle Dayana Henao, niña de 6 años desaparecida en Buriticá.

Las autoridades del departamento de Antioquia intensificaron las labores para dar con el paradero de la pequeña Michelle Dayana Henao, de 6 años, por lo que la Gobernación anunció una recompensa de $50 millones de pesos destinada a quien entregue datos certeros que permitan su ubicación.

La menor completa más de seis días desaparecida en el municipio de Buriticá, situación que mantiene en vilo a los organismos de socorro y a las fuerzas de seguridad en el Occidente antioqueño.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, confirmó la efectividad del incentivo económico al señalar que la recompensa busca aportar claridad en medio de un panorama que calificó como anómalo.

Las maniobras de rastreo no se han limitado a la zona rural de Buriticá, sino que se han extendido a localidades vecinas. Para reforzar los barridos por aire, las células de búsqueda han desplegado hasta 10 drones especializados con el fin de detectar cualquier pista que conduzca al paradero de la niña.

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La urgencia del caso radica también en que la menor requiere atención médica especial de forma continua. Al respecto, el gobernador Andrés Julián Rendón expresó su solidaridad con la madre de Michelle Dayana, asegurando que se emplean todos los recursos disponibles para resolver la emergencia.

Las autoridades habilitaron la línea telefónica 3145285733 y los canales oficiales de la Policía Nacional para recibir los reportes ciudadanos que ayuden a resolver este caso.

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