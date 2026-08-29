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    Avanza la construcción del colegio Rodrigo Lara Bonilla en Manrique

    Inició la construcción del megacolegio Rodrigo Lara Bonilla en Manrique, beneficiando a 660 estudiantes.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Avanza la construcción del colegio Rodrigo Lara Bonilla en Manrique

    Resumen: La Alcaldía de Medellín inició la construcción del megacolegio Rodrigo Lara Bonilla en Manrique, beneficiando a 660 estudiantes con inversión de $57.700 millones.

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    La Alcaldía de Medellín puso en marcha la construcción de la Sección Escuela Rodrigo Lara Bonilla en Manrique, obra que se convierte en el séptimo megacolegio que entra en etapa de ejecución de los once proyectados para el actual cuatrienio.

    Esta nueva infraestructura educativa cuenta con una inversión que supera los $57.700 millones de pesos y abarcará una superficie construida de 6.442 metros cuadrados.

    La estructura estará distribuida en seis niveles escalonados para adaptarse a la topografía del terreno y beneficiará directamente a 660 niños y jóvenes en las jornadas de preescolar, primaria y bachillerato.

    El diseño arquitectónico de la obra transforma la pronunciada pendiente del sector en un atributo funcional mediante terrazas, plataformas y espacios abiertos que ofrecen visuales sobre la ciudad.

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    La secretaria de Educación, Carolina Franco, destacó que la nueva sede busca ampliar las oportunidades de acceso a la educación con espacios modernos y seguros. Adicionalmente, el proyecto incluye la construcción paralela de la institución Hernán Toro Agudelo en la misma comuna, consolidando la renovación de la infraestructura en la zona.

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    El edificio funcionará como un punto de integración comunitaria al conectarse con equipamientos como la UVA de Los Sueños.

    Tendrá tres accesos independientes, adaptaciones para personas con movilidad reducida, salas de primera infancia, laboratorios de innovación, biblioteca, cancha multipropósito y áreas recreativas.

    Asimismo, la edificación incorpora ventilación cruzada, iluminación natural y vegetación nativa para optimizar el consumo energético.

    Avanza la construcción del colegio Rodrigo Lara Bonilla en Manrique

    Foto de cortesía.

    Avanza la construcción del colegio Rodrigo Lara Bonilla en Manrique

    Foto de cortesía.

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