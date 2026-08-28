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    Millonaria recompensa para dar con los asesinos de Deiby Arboleda, comandante de bomberos en Anorí

    La Gobernación fijó una millonaria recompensa para quien entregue datos clave que permitan capturar a los responsables.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Millonaria recompensa para dar con los asesinos de Deiby Arboleda, comandante de bomberos en Anorí
    Foto: Corpades.
    Millonaria recompensa para dar con los asesinos de Deiby Arboleda, comandante de bomberos en Anorí

    Resumen: La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con los responsables del asesinato de Deiby Arboleda, comandante de bomberos de Anorí. Las autoridades avanzan en las investigaciones del crimen.

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    La Gobernación de Antioquia anunció este 28 de agosto la asignación de una recompensa de hasta $100 millones de pesos para la persona que aporte información verídica que conduzca a la localización y captura de los autores del homicidio de Deiby Arboleda, quien se desempeñaba como comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio de Anorí.

    El anuncio fue oficializado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien expresó sus condolencias a los allegados del socorrista y confirmó que los organismos de seguridad disponen de indicios sólidos sobre los responsables de la acción violenta.

    La cuantiosa recompensa busca acelerar los procesos judiciales e incentivar la colaboración ciudadana en una zona con presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc y el ELN, aunque no se descarta la hipótesis de una extorsión.

    Lea también: Se cambió de bando: Alias ‘Macho Viejo’, cabecilla de disidencias, ahora estaría con el Clan del Golfo

    El crimen se descubrió la tarde del pasado 27 de agosto, cuando el secretario de Gobierno de la localidad, Isaí Cortés, intentó contactar a Deiby Arboleda para gestionar el levantamiento de un cadáver reportado en la vereda Las Lomitas, a tres kilómetros del casco urbano. Minutos después se confirmó que el cuerpo hallado en la carretera con heridas de arma de fuego correspondía al propio jefe bomberil, de 50 años de edad.

    La comunidad y organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación Sumapaz lamentaron el asesinato del líder comunitario, quien destacaba por su servicio humanitario en el Nordeste antioqueño.

    La Gobernación enfatizó que los fondos destinados a esta recompensa se entregarán bajo reserva a quienes permitan esclarecer los hechos y garantizar que el caso no quede impune.

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