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    Se cambió de bando: Alias ‘Macho Viejo’, cabecilla de disidencias, ahora estaría con el Clan del Golfo

    Alias ‘Macho Viejo’ habría cambiado de estructura y su nuevo vínculo genera preocupación por los reacomodamientos criminales en Antioquia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Se cambió de bando: Alias ‘Macho Viejo’, cabecilla de disidencias, ahora estaría con el Clan del Golfo
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Se cambió de bando: Alias ‘Macho Viejo’, cabecilla de disidencias, ahora estaría con el Clan del Golfo

    Resumen: Alias ‘Macho Viejo’, señalado cabecilla de disidencias en Antioquia, habría cambiado de bando y ahora estaría vinculado al Clan del Golfo, según información de inteligencia.

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    El nombre de alias ‘Macho Viejo’ volvió a aparecer en el radar de las autoridades en Antioquia luego de que recientes imágenes lo mostrarían portando prendas del Clan del Golfo y rodeado de armas y drones.

    Según información de inteligencia, Gustavo Eliécer quien durante los últimos años habría sido identificado como cabecilla de las disidencias de las Farc en el norte y nordeste del departamento, estaría ahora vinculado a esa organización criminal.

    De acuerdo con los investigadores, alias ‘Macho Viejo’ habría dejado la estructura asociada a alias ‘Calarcá’ para incorporarse a las filas del Clan del Golfo. El posible cambio de bando ocurre en medio de los movimientos y reacomodamientos que se vienen registrando entre organizaciones armadas con presencia en distintas zonas de Antioquia.

    El secretario de Seguridad del departamento, Luis Eduardo Martínez, señaló que estos cambios estarían relacionados principalmente con la disputa por las rentas ilegales y el control territorial.

    “En esto no hay ideología. Aquí lo que hay es un poco de criminales detrás de captar unas rentas ilegales”, afirmó el funcionario al referirse a la situación de seguridad en el departamento.

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    El supuesto cambio de organización de alias ‘Macho Viejo’ se conoce pocos días después de que también trascendiera un movimiento similar relacionado con alias ‘Primo Gay’, otro hombre señalado de tener una amplia trayectoria criminal y que habría cambiado de estructura.

    Las autoridades continúan siguiendo los movimientos de estos cabecillas para determinar cómo los reacomodamientos pueden modificar el panorama de seguridad y la disputa por las rentas ilegales en Antioquia.

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