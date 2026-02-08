Recompensa de $200 millones y refuerzos especiales tras el asesinato de dos policías en Anorí

Resumen: Dos subintendentes de la Policía Nacional fueron asesinados en un ataque armado en Anorí, Antioquia, mientras realizaban labores de control nocturno. Tras el crimen, las autoridades activaron operativos especiales, ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos y reforzaron la presencia policial y militar para dar con los responsables y garantizar la seguridad en la zona.

El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Región de Policía No. 6, entregó detalles sobre el ataque armado ocurrido en la madrugada de este domingo 8 de febrero en el área urbana del municipio de Anorí, nordeste de Antioquia, que dejó como saldo la muerte de dos subintendentes de la Policía Nacional.

De acuerdo con el oficial, el hecho se registró hacia la 1:10 a. m., cuando uniformados de la estación de Policía de Anorí adelantaban el plan de cierre de establecimientos abiertos al público, con el fin de garantizar el retorno seguro de la comunidad a sus hogares tras el expendio de licor. Los policías se encontraban distribuidos en varios puntos del municipio, entre ellos el parque principal.

Según la información preliminar y el análisis de cámaras de seguridad, dos motocicletas con hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, se acercaron al parque principal y abrieron fuego contra tres uniformados que realizaban labores de control. Como resultado del ataque, fallecieron en el lugar los subintendentes Hugo Armando Castaño Morales, de 38 años y 18 años de servicio en la institución, y Melquiades de Jesús Arizmendi, también de 38 años y con 16 años de trayectoria en la Policía Nacional.

En el sitio se encontraba un tercer uniformado, quien logró repeler la acción criminal y se dirigió a la estación de Policía para activar el plan de defensa de instalaciones y el plan de reacción ante los hechos.

Recompensa y acciones investigativas

El Brigadier General informó que, en el marco de un Consejo de Seguridad Departamental que se adelanta tras el ataque, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y ubicar a los responsables de este hecho criminal.

Asimismo, indicó que se están coordinando acciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que participan en la articulación institucional para el esclarecimiento del caso.

Durante los controles posteriores al ataque, con apoyo del Ejército Nacional, un ciudadano fue requerido en el parque principal. Este sujeto, al notar la presencia policial, arrojó su teléfono celular al suelo, presuntamente con la intención de destruir información. El dispositivo fue embalado y será enviado al laboratorio regional de criminalística para la extracción de datos, en coordinación con la Fiscalía.

Presunta responsabilidad y plan de acción en el municipio

Según la información recolectada hasta el momento, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del Frente 36 de las FARC, grupo armado ilegal que hace presencia en esta zona del departamento de Antioquia.

El comandante de la Policía anunció que, en el transcurso de la semana, se realizará una reunión en Anorí con el alcalde y el secretario de Gobierno municipal para establecer un plan de acción enfocado, entre otros aspectos, en rescatar a jóvenes que han sido instrumentalizados por estos grupos armados y en fortalecer la recolección de información ciudadana.

Para ello, se habilitarán canales de comunicación con absoluta reserva, con el fin de que la comunidad pueda suministrar información sin temor a represalias.

Refuerzo de seguridad y solidaridad con las familias

El Brigadier General Castaño Ramos confirmó que al municipio fue enviado un grupo de operaciones especiales y que, con autorización de la Dirección General de la Policía Nacional, se contará con el apoyo de investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, dedicados exclusivamente a investigar los fenómenos criminales asociados al Frente 36 de las FARC.

Finalmente, expresó el rechazo total de la Policía Nacional frente a los hechos y reiteró la solidaridad institucional con las familias de los dos subintendentes fallecidos, ambos oriundos del departamento de Antioquia. Desde las primeras horas, el grupo de bienestar social de la institución ha acompañado a los familiares de los uniformados.

“Seguiremos trabajando para esclarecer este crimen y lograr la captura de quienes atentan contra los integrantes de la fuerza pública”, concluyó el oficial.