Fico Gutiérrez condenó el asesinato de los Policías en Anorí y cuestionó la “paz total” del Gobierno

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su profundo rechazo ante el asesinato de dos uniformados en el municipio de Anorí, en el nordeste de Antioquia, hecho que enluta nuevamente a la región. “Exijo justicia inmediata y que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. La política de ‘paz total’ del Gobierno Nacional es un fracaso que solo sirve para empoderar a los delincuentes, convirtiéndose en una afrenta directa contra nuestra gente y nuestra Fuerza Pública”, afirmó el mandatario.

Gutiérrez señaló que este tipo de ataques demuestra que las estrategias del Gobierno no han logrado desarticular completamente a las organizaciones criminales y enfatizó la necesidad de fortalecer la protección de los uniformados y de la ciudadanía.

“No podemos seguir permitiendo que la impunidad alimente la violencia. Cada ataque contra la fuerza pública es un atentado contra la dignidad de todo el país y una señal de que los delincuentes sienten que pueden actuar sin consecuencias”, añadió.

El alcalde también manifestó su solidaridad con las familias, amigos y toda la comunidad de Anorí, quienes hoy enfrentan el dolor de perder a los subintendentes. “Estos valientes oficiales dieron su vida cumpliendo con su deber; es responsabilidad de todos garantizar que sus sacrificios no sean en vano y que se haga justicia de manera inmediata”, dijo.

Además, Gutiérrez criticó nuevamente la política de “paz total” del Gobierno Nacional, argumentando que ha generado un empoderamiento de grupos criminales como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN, y advirtió que mientras no se implementen acciones más contundentes, tanto los ciudadanos como la fuerza pública seguirán expuestos a este tipo de hechos.

Detalles del ataque y respuesta de las autoridades

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo 8 de febrero, alrededor de la 01:10 a. m., cuando la patrulla de vigilancia de la estación de Policía de Anorí, que había acompañado el cierre de establecimientos comerciales en coordinación con la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC), fue sorprendida por cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y abrieron fuego contra los uniformados.

Como consecuencia, el subintendente Hugo Armando Castaño Morales falleció en el lugar, mientras que el subintendente Melquiades de Jesús Arismendy Pérez fue trasladado a un centro asistencial del municipio, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.

Tras el hecho, la Policía Nacional activó de manera inmediata el plan de defensa de instalaciones y coordinó un operativo conjunto con el Ejército Nacional para asegurar las zonas urbana y rural de Anorí. Además, se revisan cámaras de seguridad en el nodo departamental y en sectores aledaños para identificar y ubicar a los responsables, mientras continúa la inspección técnica de los cuerpos.

La zona donde ocurrió el ataque se encuentra bajo la influencia de grupos armados que disputan el control territorial y las rentas ilícitas. La Policía Nacional manifestó su rechazo frente a este hecho criminal y reafirmó su compromiso de perseguir a los responsables, honrando la memoria de los uniformados y protegiendo a la ciudadanía.

Este nuevo episodio de violencia evidencia la persistente amenaza que representan los grupos armados ilegales en el nordeste de Antioquia y la necesidad de acciones coordinadas para garantizar la seguridad de la población y de la fuerza pública.